Нацбанк напомнил о завершении периода обмена банкнот образца 2006 года

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк напомнил о том, что 3 октября завершается период обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Kazakhstan Today.

Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального банка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны", - пояснил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

Информацию об адресах и контактах филиалов Национального банка можно найти на сайте Национального банка.

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