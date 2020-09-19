Акимат Алматы приостановит начисление арендной платы МСБ по 499 договорам

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций города сообщил руководитель управления государственных активов Рустем Алиев, передает Kazakhstan Today.

В своем послании народу глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки МСБ после пандемии коронавируса и поручил приостановить до конца текущего года начисление платы за аренду для малого среднего бизнеса по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору. Акиматом города в этом направлении ведется работа.

С 1 сентября до конца 2020 года акиматом будет приостановлено начисление по 499 договорам аренды с арендаторами МСБ, где план по поступлениям в доходную часть бюджета сократится на 206 миллионам тенге. Общая сумма с учетом двух приостановлений по поступлениям в доходную часть бюджета сократится на 376,1 миллиона тенге", - сообщил Рустем Алиев.

Он отметил, что по состоянию на 18 сентября подано 280 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработана 171.

Также он добавил, что 4 сентября запущен функционал сайта, позволяющий арендаторам малого среднего бизнеса подать заявку и заключить дополнительные соглашения на предоставление арендных платежей в онлайн-формате, поэтому нет необходимости в посещении Управления.

Помимо этого, в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" управлением государственных активов Алматы запущен виртуальный консультант, чат-бот gosaktivy_bot в приложении Telegram, который может ответить на все вопросы по аренде государственного имущества.

16 сентября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о помощи предпринимателям по предоставлению льгот по арендной плате.

За период карантина от уплаты налогов освобождены 75 тысяч субъектов предпринимательства на сумму 23,5 миллиарда тенге.

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