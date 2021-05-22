Токаев предложил создать национальные системы мониторинга торговых барьеров в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Открывая очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета , президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что одной из "наболевших проблем" восстановления в посткризисном периоде для ЕАЭС являются барьеры во взаимной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В период локдаунов количество торговых барьеров возросло. Есть опасения, что по мере восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе. Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений, ограничивают потенциал роста и развития союза", - отметил президент Казахстана.

Токаев заявил, что Казахстан выступает за создание равных и не дискриминационных условий для всех участников рынка.

Он отметил, что борьба ЕЭК с торговыми барьерами носит непрекращающийся характер, но при этом "эффективной ее не назовешь".

Это борьба с последствиями решений, принятых на национальном уровне. Считаю, что более превентивную просоюзную позицию должны выражать министерства, ответственные за эконмическую интеграцию", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних нормативно правовых актов праву Союза

В ходе вступления Токаев также напомнил, что с февраля текущего года в Казахстане идет вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Благодаря содействию РФ производство данного препарата отлажено в Казахстане. Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях", - убежден глава государства.

Он также отметил, что залогом успеха в борьбе с вирусом является иммунизация граждан.

Считаем крайне важным продолжение сотрудничества и взаимодействия в данной сфере", - добавил президент.

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