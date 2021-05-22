Токаев заявил о необходимости развития электронной торговли в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил убежденность в необходимости развития электронной торговли в рамках ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Токаев отметил, что основной тенденцией сегодняшнего дня является бурное развитие онлайн-торговли, которая стирает границы между странами и постепенно вытесняет традиционные магазины.

Считаю, что и нам необходимо создавать условия для развития национальных и союзных торговых онлайн-площадок", - заявил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что важно повышать доверие населения к онлайн-торговле.

Это требует решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечение полноты уплаты налогов и таможенных пошлин. Поэтому в рамках работы комиссии по развитию электронной торговли полагаем целесообразным предусмотреть все эти моменты", - добавил Токаев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства