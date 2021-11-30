Цены на нефть резко пошли вверх

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Цена нефти марки Brent растет более чем на 4% после резкого падения в минувшую пятницу на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 7.07 времени Нур-Султана январские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 4,43% - до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5% - до 71,56 доллара за баррель.
В пятницу цены на нефть рухнули на 11-13% - до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, получившего название "омикрон", пишет РИА "Новости".
Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как "вызывающий беспокойство". Ряд стран ввели ограничения на въезд из государств, где распространяется новый штамм.
Как сообщило агентство Bloomberg, на фоне обрушения нефтяных котировок ОПЕК+ отложила на несколько дней две встречи, чтобы оценить влияние "омикрона" на рынок.
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S&P подтвердило рейтинги "КазМунайГаза" на уровне "ВВ", прогноз - "Негативный"
29.11.2021, 17:38 70525
Фото: kapital.kz
МОСКВА. 29 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Национальная компания "КазМунайГаз" после передачи АО "КазТрансГаз" государству на уровне "ВВ", прогноз "Негативный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принимая во внимание деконсолидацию актива, характеризующегося стабильными показателями и невысокими рисками, мы понижаем нашу оценку профиля бизнес-рисков КМГ с "приемлемой" до "слабой". Мы отмечаем значительную неопределенность в отношении долгосрочной стратегии компании, на долю которой приходится около 25% добычи углеводородов в стране, что является невысоким показателем для лидирующей на национальном рынке нефтегазовой компании", - подчеркнули аналитики агентства.
В то же время они ожидают, что показатели кредитоспособности КМГ могут быть более высокими в ближайшие несколько лет благодаря более высоким ценам на нефть и увеличению дивидендов от совместных предприятий (СП). В частности, отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (funds from operations - FFO) / долг" может составить около 30% в 2022 - 2023 годах, что, по их оценкам, соответствует текущему уровню рейтинга.
Прогноз "Негативный" отражает неопределенность будущей стратегии правительства Казахстана в отношении КМГ, которая может привести к более высокой долговой нагрузке, чем предполагает наш базовый сценарий, если группа будет придерживаться более агрессивного подхода в рамках инвестиционной и финансовой политики", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.
По мнению аналитиков S & P, трубопроводный бизнес КТГ был одним из наиболее стабильных и, как следствие, сопряженных с меньшими рисками направлений деятельности КМГ. Кроме того, КМГ более не будет нести ответственность за разведку и разработку газовых активов в Казахстане: эти работы, способные обусловить рост бизнеса, теперь будет выполнять КТГ. Что касается нефтяного сегмента, то перспективы роста компании в нем также ограниченны, поскольку активы, в которых ей принадлежат мажоритарные доли, произведут всего 11% нефти в Казахстане в 2021 году (около 25%, включая доли компании в СП), что является одним из самых низких показателей для национальной нефтегазовой компании в регионе.
После запуска Кашаганского проекта и завершения проекта ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) в 2024 году эта доля продолжит снижаться (КМГ владеет миноритарными пакетами акций в обоих проектах). Важно отметить, что объем контролируемой КМГ добычи постепенно сокращался в период, предшествовавший пандемии, в то время как соответствующие затраты относительно высоки - около 11 долларов за баррель - и постепенно увеличиваются. У компании есть стратегия по стабилизации добычи, которая потребует значительных инвестиций, но контроль затрат может оказаться сложной задачей и потребует поддержки со стороны государства, которое уже начало предоставлять налоговые льготы на определенных месторождениях. Мы полагаем, что стабилизация объемов бизнеса и затрат - наиболее позитивный из возможных сценариев", - считают аналитики S&P.
Отношение "FFO / долг" КМГ улучшится в 2021-2023 годах и составит около 30%, что будет отражать рост цен на нефть, восстановление объемов добычи и увеличение дивидендов от СП.
Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, кредитный рейтинг КМГ по-прежнему учитывает ожидания аналитиков "высокой" вероятности получения компанией экстраординарной государственной поддержки, несмотря на решение правительства о безвозмездной передаче КТГ фонду "Самрук-Казына".
Как сообщалось ранее, чистая прибыль КМГ, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз - до 942 млрд тенге.
Ущерб от хищения субсидий в АПК оценили в 2,6 млрд тенге
29.11.2021, 17:34 73414
Фото: eldala.kz
НУР-СУЛТАН. 29 НОБЯРЯ - В Агентстве по противодействию коррупции обсудили результаты комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, проведенного по поручению главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Антикора, руководитель Службы досудебного расследования Агентства А. Жумагали в ходе совещания озвучил актуальные результаты расследований. На сегодня в производстве находится 54 дела. 22 человека признаны подозреваемыми, из них 14 находятся под стражей, двое - под домашним арестом. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе 2 работника НАНОЦ. Осуждены 2 человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 млрд тенге.
Председатель Агентства Марат Ахметжанов выразил обеспокоенность принимаемыми профильным министерством мерами по исполнению поручения главы государства.
Нельзя допустить того, чтобы все делалось ради "галочки" и отчета о выполнении поручения. При этом общественность и фермеров надо привлекать не ради формальностей. Их нужно реально вовлекать в эту работу, они должны сами предлагать и возможно даже "писать" правила, если есть дельные предложения", - отметил Ахметжанов.
Особое внимание председатель Агентства акцентировал на необходимости совместной проработки выработанных рекомендаций по итогам анализа с привлечением заинтересованных сторон, где в ходе обсуждения будут выработаны оптимальные решения по исправлению ситуации.
Агентство никоим образом не вмешивается в агрополитику. Мы не специалисты. Мы не фермеры. Для нас важно только одно: чтобы бюджетные деньги не воровались и не было там коррупции. Главное - чтобы субсидии получали те, кто их действительно заслуживает, развивает производство, создает рабочие места, удешевляет продукцию для населения и поднимает экономику страны", - подчеркнул глава антикоррупционного ведомства.
В свою очередь министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил решения, которые позволят обеспечить простоту, прозрачность и достоверность процесса субсидирования.
Ряд конкретных предложений поступили и от представителей других государственных органов, которые взяты в проработку рабочей группой, созданной при МСХ.
Вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заверил участников совещания, что профильное ведомство примет все необходимые меры по устранению выявленных коррупционных рисков
В Казахстане рост цен на социально значимые продтовары ниже, чем в мире
29.11.2021, 17:21 67798
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Рост стоимости на социально значимые продовольственные товары в Казахстане ниже, чем в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ноябре текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары удалось остановить: за первую неделю месяца удорожания в целом по корзине не наблюдалось. На 6 из 19 товаров цены не изменились, на 8 - выросли в пределах 0,4%, ещё на 5 - снизились на 1%-2%", - сообщает energyprom.kz.
В то же время с начала года рост цен по корзине составил ощутимые 10,4%. За октябрь общий уровень инфляции в РК достиг 8,9%, и повлияла на него именно еда. Так, продовольственные товары выросли в цене на 11,3% за год (и на 8,2% - с начала года), в то время как непродовольственные - лишь на 7,8%, а услуги - на 6,9%.
При удорожании подсолнечного масла в рознице на 56,2% за год семена подсолнечника у сельхозтоваропроизводителей подорожали на 40,6%, а вот промышленные производители масел и жиров подняли цены на свою продукцию сразу на 59,3%. В то же время сырое молоко выросло в цене у фермеров на 10,2% за год, в сегменте переработки молока и сыров цены увеличились всего на 4,6%, и в итоге цены на "молочку" в рознице поднялись лишь на 5%-8%.
Отмечается, что такая прямая корреляция наблюдается, если рынок в целом снабжается местными производителями. Для сахара или гречневой крупы, например, корреляция будет менее явной, так как рынок в этих сегментах более чем наполовину зависит от импортёров, диктующих свои цены извне. Так, производители сахара увеличили стоимость своей продукции на 14%, а в рознице сахар подорожал уже на 25%. При этом по итогам трёх кварталов текущего года местные сахарные заводы перекрыли всего 44,5% спроса в секторе.
Увеличение цены "от поля до прилавка" сильно зависит от вида продукции. Так, к примеру, средняя цены производителей-животноводов РК на сырое коровье молоко составляет 143,6 тыс. тенге за тонну. Цены молокозаводов на обработанное жидкое молоко при реализации на внутреннем рынке составляют 230,1 тыс. тенге за тонну, то есть плюс 60,3% к стоимости молока "из-под коровы". В свою очередь, упакованное пастеризованное молоко жирностью 2,5% на прилавке стоит в среднем по РК 257 тенге за литр, то есть только +11,7% к цене предприятия-производителя.
Для подсолнечного масла, к примеру, ситуация будет ожидаемо сильно отличаться на этапе производства. Так, если тонна семян подсолнечника у растениеводческих хозяйств стоит 172,6 тыс. тенге, то рафинированное подсолнечное масло маслоделы страны продают уже по 683,6 тыс. тенге за тонну, то есть вчетверо дороже, но здесь и сам технологический процесс получения и очистки масла значительно более ёмкий, чем при обработке молока. А вот с розницей ситуация практически не отличается: так, расфасованное в бутылки масло на прилавке стоит 767 тенге за литр - плюс 12,2% к стоимости производителя.
Стоит заметить, что удорожание продовольствия взвинчивает цены не только в РК, но и в целом по миру. Так, к примеру, в ЕС продукты питания в октябре текущего года подорожали на 2%, в США - на 5,3%. В итоге в ЕС инфляция составила 4,1%, достигнув максимальных значений, наблюдавшихся только в период финансового кризиса в 2008 году, а в США впервые с 1991 года инфляция выросла до 6,2%", - сообщает energyprom.kz.
Тем временем индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составил 133,2 пункта - на 3,9 пункта (3%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 года. В результате роста в течение трёх месяцев подряд в октябре ИПЦФ достиг максимального уровня с июня 2011 года. Это увеличение по сравнению с уровнем прошлого месяца связано в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на растительные масла и зерновые.
В Казахстане, в свою очередь, цены сельхозпроизводителей на пшеницу выросли на 16,5% за год, цены промышленных производителей мукомольно-крупяных и крахмальных продуктов - на 16%. Мука в итоге подорожала на 10,4%, рожки - на 10,3%, а пшеничный хлеб из муки первого сорта (социальный хлеб) - на 5,9%. Про подсолнечное масло уже было сказано: здесь отмечен рост цен более чем в полтора раза.
Таким образом, на стоимость продовольственных товаров в РК влияет как рост себестоимости продукции, причём и у производителей АПК, и у промышленных компаний, так и в целом мировая конъюнктура стоимости продовольствия.
При этом вся цепочка "производитель - дистрибьютор - продавец" в стремлении сохранить объём продаваемых товаров теряет значительную часть своей маржи, в итоге сокращая объёмы отчислений в бюджет", - отмечается в сообщении.