Любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы – Пирматов

НУР-УСЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы, считает председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таргетирование нерыночного специального курса обмена тенге против рубля, при свободном формировании курса против остальных валют, будет создавать арбитражные возможности для безрисковой прибыли для участников рынка. Иными словами, участники рынка будут скупать относительно "дешевый" рубль в Казахстане против "дорогого" в остальных странах. В этом случае, спекулятивные атаки на курс национальной валюты повлекут истощение золотовалютных резервов Национального Банка и образуют дисбалансы в экономике. Следовательно, любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы", - ответил председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов на запрос депутатов мажилиса.
Он также отметил, что Национальный Банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курсообразование будет формироваться в зависимости от сложившихся рыночных условий.