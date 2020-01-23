Чистый доход ФНБ "Самрук-Казына" составил 1256 млрд тенге

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Чистый доход группы компаний фонда АО "ФНБ "Самрук-Казына" по итогам 2019 года составил 1256 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"По оперативным данным 2019 года, получена операционная прибыль (NOPLAT) в размере 922 млрд тенге, что на 20,5%, или 157 млрд тенге, больше планового показателя. Чистый доход составил 1256 млрд тенге, что больше плана на 38%", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.

Долговая нагрузка группы АО "Самрук-Казына" с 2017 года к настоящему времени снизилась на 1 трлн тенге, внешний долг снижен на 5,1 млрд долларов США. Дивиденды акционеру-правительству составили 190 млрд тенге, или увеличились в 2 раза.

Данные результаты - это исполнение новой стратегии фонда, утвержденной Елбасы в апреле 2018 года", - сказал председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.

По итогам 2019 года поступления в бюджет от группы компаний фонда составили около 1,2 трлн тенге, или 10% от всех поступлений в консолидированный бюджет страны.

Переход к новой модели закупок с увеличением доли методов, открытый тендер и запрос ценовых предложений способствовали экономии за отчетный период в размере 155 млрд тенге.

Пассажиропоток АО "Air Astana" вырос на 17% от факта 2018 года. Чистый доход АО "НК "КазМунайГаз" увеличился на 39%. Операционная прибыль АО "НК "КТЖ" по сравнению с 2018 годом выросла на 35%.

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