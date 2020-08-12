Фонд "Даму" разместил на AIX первые в РК "зеленые" облигации

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" разместил первые "зеленые" облигации в Казахстане на Astana International Exchange, передает Kazakhstan Today.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в партнерстве с Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществил дебютный выпуск "зеленых" облигаций на бирже Astana International Exchange (AIX), сообщает пресс-служба фонда.

Инициатива реализуется в рамках соглашения фонда и ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемую энергетику. Помимо субсидирования части ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям фонда, ПРООН также оказывает техническую поддержку в отборе "зеленых" проектов", - говорится в сообщении.

Планируется, что привлеченные фондом средства будут размещаться в банках второго уровня/микрофинансовых организациях с целью дальнейшего финансирования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, реализующих "зеленые" проекты.

Поддержка проектов в области "зеленой" экономики посредством выпуска "зеленых" облигаций и внедрение "зеленых" финансовых инструментов является для МФЦА одним из приоритетных направлений. Безусловно, выпуск на бирже AIX дебютных "зеленых" облигаций является знаковым событием, которое в целом запускает в Казахстане новый рынок облигаций", - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Для данного выпуска Центр "зеленых" финансов Международного финансового центра "Астана" оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение (Second Party Opinion), согласно которому фонд будет использовать привлекаемые средства в соответствии с международными Принципами "зеленых" облигаций и раскрывать информацию о целевом использовании привлеченных средств.

Фонд "Даму", как национальный институт развития, готов оказывать поддержку в реализации проектов "зеленого" финансирования. Надеемся, что успешное размещение дебютных "зеленых" облигаций придаст новый толчок усилиям, направленным на стимулирование инвестирования в проекты ВИЭ среди субъектов МСБ", - сказала председатель правления фонда Гаухар Бурибаева.

Помимо решения экологических проблем, инвестиции в "зеленую" экономику позволяют ускорить социально-экономическое развитие страны, стимулировать диверсификацию экономики, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Мы высоко ценим наше сотрудничество с национальными партнерами и будем дальше содействовать переходу Казахстана к низкоуглеродному развитию и выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения", - заявил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Для развития рынка "зеленых" облигаций создан Центр "зеленых" финансов, соакционером которого стал Евразийский банк развития.

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