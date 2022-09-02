Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент сообщил, что фонд «Самрук-Казына» будет трансформирован в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.
Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "народное IPO", - отметил глава государства на совместном заседании палат парламента.
По его словам, в качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться резидентом.
Также президент поручил правительству повысить инвестиционную привлекательность отраслей индустрии и недропользования.
В прошлом году по моему поручению была оценена эффективность всей специальной экономической зоны. В результате мы выявили проблемные моменты, выработали новые подходы. Теперь для развития специальных экономических зон стоит перейти к совершенно другой политике", - подчеркнул он.
Глава государства также напомнил, что иностранные компании переехали в Казахстан, поэтому вопрос повышения инвестиционной привлекательности "становится актуальным".
В своем послании, глава государства также поднял вопрос нехватки кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.
Так, по словам Токаева, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов.
При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются, - заключил президент.