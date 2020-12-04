Глава государства подписал бюджет на 2021-2023 годы

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Бюджет направлен на реализацию стратегических программ и важных социально-экономических задач, обозначенных в послании президента.

Учитывая сложную ситуацию на внешних рынках, будет продолжено финансирование комплексных антикризисных мер. Приоритетным направлением остаётся решение социальных проблем граждан на ближайшие три года. Соответственно в 2021 году более 50% расходов бюджета будут выделены на социальную сферу.

Несмотря на трудности в экономике, в бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств. Эти средства пойдут на индексацию социальных выплат, повышение заработной платы учителей и врачей, а также отчисления государства в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Ещё одна стратегическая статья расходов - развитие регионов.

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