Казахстан сократит добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В воскресенье,12 апреля, в ходе министерского вебинара стран-участниц соглашения ОПЕК+ был достигнут консенсус в соглашении о коллективном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ , а также странами, не входящими в ОПЕК+, на 9,7 млн баррелей в сутки, передает Kazakhstan Today.

Это, безусловно, одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии. Казахстан, в свою очередь, поддержал консенсус в соглашении, взяв на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки . Такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире. Из-за пандемии коронавируса, во всех странах резко упал спрос на нефть, так что предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи выглядит разумным и своевременным", - прокомментировали сделку в Министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что, если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти.

Благодаря сделке ОПЕК+, сокращение добычи будет коллективным, контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что, по мнению экспертов, благоприятно повлияет на рост цен на нефть, а также решит проблему затоваривания. Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РК.

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