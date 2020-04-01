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Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из России

31.03.2020, 17:00 5860
Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ от 27 марта 2020 года №112 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", передает Kazakhstan Today.
 

Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0, 2710 19 210 0 - 2710 19 290 0)", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

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