Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Казахстанские экспортеры могут получить от РФ компенсацию за некондиционную нефть, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с условиями договора об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию Российской Федерации на 2019 год, в случае сдачи нефти в пункте назначения с показателями, не соответствующими установленным данным договором требованиям, ПАО "Транснефть" компенсирует грузоотправителю документально подтвержденные расходы, которые грузоотправитель будет вынужден в связи с этим понести, а также реальный ущерб, подтвержденный документально, если таковой причинен", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

То есть, как пояснили в ведомстве, казахстанские экспортеры путем обращения через транспортную компанию АО "КазТрансОйл", являющуюся единым оператором транспортировки казахстанской нефти по территории Казахстана и России, могут получить компенсацию за недополученную выручку при реализации некондиционной нефти".

В Минэнерго отметили, что транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом через Россию, Беларусь и далее в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба" не производится с 2013 года. Поднятые вопросы некондиционной нефти коснулись только нефтепровода "Дружба". Существующие поставки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" производятся через морские порты Усть-Луга и Новороссийск.

Некондиционная нефть попала только в ответвление магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении порта Усть-Луга. В период с 15 апреля по 6 мая 2019 года через данный порт было отгружено 598,9 тыс. тонн (6 танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей. Учитывая направления поставок казахстанской нефти, несмотря на возникшие обстоятельства, никаких ограничений по приему нефти от АО "КазТрансОйл" в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" не вводилось и не предвидится", - проинформировали в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что "КазТрансОйл" обеспечило сдачу ресурсов грузоотправителей в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в начале маршрута (ПСП Самара) для дальнейшей отгрузки в порту Усть-Луга в полном объеме и с качественными характеристиками согласно ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия" и ГОСТ 31378-2009 "Нефть. Общие технические условия".

На текущую дату ситуация в порту Усть-Луга нормализовалась и в период с 10 по 15 мая 2019 года было отгружено 199,7 тыс. тонн (2 танкера) нефти, советующей требованиям ГОСТ", - заключили в пресс-службе.

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