Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил предельные ставки по вкладам физических лиц в иностранной валюте до 2%, передает Kazakhstan Today.

С 1 июня 2019 года максимальные ставки по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте со сроком 12 месяцев и более составят 2%. При этом предельная ставка по отзывным вкладам, а также срочным и сберегательным вкладам до 12 месяцев, сохранится на уровне 1%. Соответственно, с 1 июня валютные вклады будут классифицироваться по аналогии с тенговыми: несрочные, срочные и сберегательные вклады, сообщили в пресс-службе фонда.

В КФГД объяснили это решение формированием рыночных ставок по валютным вкладам, эффектом на дедолларизацию и формированием кривой доходности по валютным вкладам по принципу срочности и стабильности.

На сегодняшний день рыночные ставки по депозитам в иностранной валюте на зарубежных рынках и финансовых институтах выше предельной ставки КФГД, равной 1%. К примеру, ставка LIBOR, которая отражает стоимость межбанковского привлечения финансовых ресурсов, с марта 2018 года превышает текущий уровень предельной ставки более чем в 2 раза и данный разрыв к текущему моменту составляет 1,6 процентного пункта. На этом фоне ставки отечественных банков по валютным депозитам в силу установленных предельных значений КФГД находятся существенно ниже рыночного значения", - пояснили в пресс-службе.

Также отмечается, что долларизация вкладов физических лиц снизилась с максимального значения в 80% до значения 44%.

Активное снижение долларизации с 80% до 55% происходило при предельной ставке 2% по валютным вкладам. Процесс дедолларизации на раннем этапе, главным образом, обеспечивался высокой доходностью тенговых вкладов, которая доходила до 14%, в период волатильности обменного курса, но по мере стабилизации курса тенге к иностранным валютам и стабильно-умеренной инфляции дедолларизация сохраняется на фоне высокой реальной доходности депозитов в тенге на уровне 5,6%. Доходность по долларовым вкладам на 12 месяцев даже с учетом повышенной предельной ставки до 2% сохранится в отрицательной зоне", - сообщили в фонде.

По данным КФГД, вкладчики основного массового сегмента (депозиты с суммой до 20 млн тенге), составляющие 99,9% всех счетов и 56% всех депозитов физических лиц, выбирают тенговые вклады в виду реальной доходности, так как им важно преумножение сбережений. Так 95% счетов и 75% депозитов в данном сегменте сконцентрированы именно в национальной валюте. Дедолларизация в этом сегменте устойчиво продолжается и составляет 25%.

Исторически сложилось, что валютные вклады предпочитают в основном держатели крупных сумм. Для них главным критерием выбора валюты сбережения, в отличие от тенговых вкладчиков, является сохранность и диверсификация средств, а доходность является второстепенным фактором. Вклады в твердой валюте рассматриваются как инвестиционный инструмент, обеспечивающий сохранение покупательной способности денег в долгосрочной перспективе", - пояснили в пресс-службе.

В фонде считают, что повышение ставки по долгосрочным валютным депозитам с ограниченным правом отзывности позволит выстроить единый подход регулирования в части установления дифференцированных предельных ставок в зависимости от вида вклада по аналогии с тенговыми, а также создать устойчивую базу фондирования для банков.

Таким образом, если спред между срочным и несрочным вкладами в тенге в среднем составляет 2 процентных пункта, то данный спред по вкладам в иностранной валюте равен 1 процентному пункту", - уточнили в КФГД.





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