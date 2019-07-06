Нефтесервисные компании обсудили меры предотвращения конфликтов после ситуации на Тенгизе

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - После массового инцидента на Тенгизе представители нефтесервисных компаний Казахстана обсудили меры предотвращения социальных и трудовых конфликтов, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения было отмечено несколько условий, которые в дальнейшем провоцируют социальные конфликты при реализации крупных капитальных проектов. В их числе: проведение детального инжиниринга вне Казахстана. Зарубежные инженеры незнакомы с производственными возможностями Казахстана, вследствие чего закладываются международные стандарты, говорится в пресс-релизе, распространенном по итогам мероприятия.

Также среди причин отмечено проведение крупных подрядов, бюджеты которых превышают миллиарды долларов США, так как отечественные подрядчики не располагают возможностью управления крупными проектами в условиях отсутствия банковских гарантий и опыта работ. При этом отечественные компании ограничены в финансовых ресурсах: отечественные банки не могут кредитовать на крупные суммы, в стране отсутствуют финансовые учреждения с высоким кредитным рейтингом для представления банковских гарантий.

Иностранные супервайзеры в иностранных подрядных организациях для контроля за работой персонала назначаются без опыта работы в Казахстане.

Безусловно, социальное напряжение вызывают разные ставки заработных плат между зарубежными и казахстанскими работниками.

Также иностранные подрядчики, предлагая более высокую заработную плату, переманивают ключевых казахстанских специалистов. Казахстанским компаниям приходится заново трудоустраивать и обучать персонал, поскольку для того, чтобы выполнять работы на проектах как ТШО, КПО, в штате компании не должен снижаться определенный уровень работников с опытом работы на объектах.

Вследствие всех этих причин ключевые подряды достаются иностранным компаниям. К примеру, все пять основных строительных подрядов на ПБР Тенгизшевройл достались иностранным компаниям: Бонатти (Италия), ГАТЕ и Сенимды Курылыс (Турция), Велесстрой (Россия), Consolidated Contracting, Engineering and Procurement S.A.L. (Греция/Ливан).

Данные подрядчики привлекают отечественный бизнес на субподряд, но уже по другим расценкам", - отмечается в сообщении.

В этой связи казахстанские компании предлагают утвердить ряд мер, способствующих повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса и недопущения социально-трудовых конфликтов в отрасли.

При реализации крупных капитальных нефтегазовых проектов предлагается:

Создание совместных предприятий (юридическое лицо между иностранным и казахстанским участниками) для выполнения строительных работ;





Проведение детального инжиниринга (FEED) в Казахстане с привлечением казахстанских проектных организаций;

Дробление крупных строительных подрядов на более средние (не более $200 млн);

Размещение металлоконструкций на производственных площадках РК - запрет на размещение заказов модульных конструкций за рубежом.

При реализации эксплуатационных проектов (базовое производство):

Подрядные работы присуждать среди казахстанских компаний (в случае наличия на рынке не менее трех компаний соответствующим опытом);

Изменить статус "казахстанской компании" - юридическое лицо с 50%-ным участием гражданина РК в уставном/акционерном капитале компании;

Установление минимальных расценок заработных плат для вахтовых работников с ежегодной индексацией (по официальной ставке уровня инфляции в РК);

Уравнение ставок подрядных работ между зарубежными и казахстанскими организациями;

Запрет на утверждение иностранных супервайзеров без опыта работ (не менее года) в Казахстане;

Проведение для иностранных специалистов семинаров/тренингов по этике и культуре в Казахстане;

Запрет на привлечение иностранных работников по 3-ей категории (простые рабочие);

Разъяснение причин проигрыша тендеров (заказчики зачастую не разглашают итоги тендеров, когда как местный бизнес нуждается в рекомендациях);

Запустить дополнительный ЖД-поезд из Западного Казахстана в южные регионы страны в период летне-осенних строительных работ на проекте ПБР Тенгизшевройл;

Своевременные выплаты подрядными организациями за выполненные субподрядные работы.

Отечественные нефтесервисные компании беспокоит увеличение случаев агрессивного захвата рынка иностранными предприятиями. Это выражается, например, в том, что при равных производственных мощностях зарубежные компании выплачивают налогов в государственный бюджет в 2-3 раза меньше, чем отечественные компании. Такие обстоятельства могут приводить к уходу отечественных компаний с рынка, а это неизбежно приведет к росту безработицы среди местного населения и последующей социальной напряженности, а также окажет мультипликативный негативный эффект на местную экономику", - подчеркивается также в сообщении.

Напомним, что 29 июня на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали более 40 человек . По озвученной в СМИ информации, причиной стала фотография в соцсети , размещенная иностранным сотрудником, на которой он держит рацию. За спиной стоит девушка-казашка, а антенна рации направлена в сторону ее губ. По свидетельству очевидцев, в беспорядках на объекте приняли участие несколько сотен работников. Иностранных сотрудников с объекта эвакуировали, работу пришлось приостановить.

После конфликта на Тенгизе возбуждено несколько уголовных дел по нанесению телесных повреждений и хулиганству.

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