Отбасы банк начал открытие спецсчетов для зачисления пенсионных выплат

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Вкладчики ЕНПФ, которые планируют использовать единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения могут открыть специальные текущие счета в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

В АО "Отбасы банк" рекомендуют в первую очередь открыть специальные текущие счета тем вкладчикам пенсионного фонда, которые в настоящее время не являются клиентами банка.

Для этого необходимо: скачать мобильное приложение ЖССБ24 (для IOS или Android); в нижней части главной страницы приложения нажать на вкладку "Открыть счет для единой пенсионной выплаты". Далее введите действующий номер сотового телефона и ИИН. После этого на сотовый номер будет отправлено СМС с кодом для подтверждения действий.

Далее нужно выполнить ряд действий для подтверждения личности. После успешно пройденной верификации, заполните личные данные в анкете клиента. Ознакомьтесь с заявлением на изменение данных, со стандартными условиями банка и заявлением об открытии счета для единой пенсионной выплаты.

В качестве подтверждения на Ваш номер будет выслано СМС с кодом для подтверждения действий. Введите полученный код. Далее придумайте и введите пароль для входа в интернет банкинг. Для быстрого входа в мобильное приложение придумайте пасскод, состоящий из 4 цифр. Специальный текущий счет для зачисления единовременных пенсионных выплат открыт", - рассказала о процедуре в банке.

Клиентам "Отбасы банка" специальный счет будет открываться в процессе подачи заявки на онлайн-платформе по использованию единовременных пенсионных выплат. Платформа будет запущена после утверждения Правил использования единовременных пенсионных выплат.

Также открыть спецсчет можно через видеозвонок на сайте АО "Отбасы банк".

Операция по открытию спецсчета будет доступна с понедельника по субботу (включительно), с 09.00 до 21.00.

Отбасы банк как уполномоченный оператор не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг, связанных с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат из ЕНПФ

Напомним, с 1 января у казахсатанцев появилась возможность досрочного использования части пенсионных накоплений при условии соблюдения "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для проверки остатка на счете и возможности досрочного изъятия средств фонд запустил специальный сервис.

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства