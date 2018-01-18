Производство стали в Казахстане в 2017 году выросло на 9,4%

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - декабре 2017 года по сравнению с январем - декабрем 2016 года на 9,4% выросло производство нерафинированной стали и составило 4 млн 663 тыс. 284 тонны, передает Kazakhstan Today.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период в РК незначительно снизилось производство плоского проката и составило 2 млн 973 тыс. 141 тонну.
Кроме того, на 6,6% выросло производство ферросплавов и составило 1 млн 947 тыс. 728 тонн.
Как сообщили в статведомстве, в январе - декабре 2017 года произведен 1 млн 771 тыс. 428 тонн алюминия необработанного, оксида алюминия (рост на 1,5%), 329 178 тонн необработанного цинка (рост на 1%), 425 612 тонн необработанной, нелегированной рафинированной меди (рост на 4,2%).
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