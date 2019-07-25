"Самрук-Казына" до конца года выкупит у Интер РАО 50% доли в СЭГРЭС-2

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - АО "Фонд национального благосостояния "Cамрук-Казына" станет 100% владельцем акций Экибастузской ГРЭС-2, передает Kazakhstan Today.

АО ФНБ "Самрук-Казына" приняло решение о приобретении у ПАО "Интер РАО" 50% доли в АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". Таким образом, фонд станет владельцем 100% доли участия в СЭГРЭС-2. Сделку планируется завершить до конца 2019 года в соответствии с Дорожной картой по проекту", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям "Самрук-Казына".

В фонде отметили, что Интер РАО продает свою долю в СЭГРЭС-2 на рыночных условиях, однако цена сделки не может быть раскрыта до ее завершения.

Подчеркнем, что приобретение данного актива является логичным, учитывая, что фонд уже владеет 50% акций СЭГРЭС-2... Закрытие сделки зависит от исполнения определенных условий, включая одобрение сделки органами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее", - указывается в сообщении.

В Интер РАО сообщили, что решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намерением сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке - в России. После закрытия сделки по продаже доли в СЭГРЭС-2 у Интер РАО не останется активов в Республике Казахстан. В ближайшее время в России заработает программа модернизация генерирующего оборудования, в которой Интер РАО намеревается принять активное участие.

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