Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продтовары

Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, проработке вопросов создания общественного фонда "Народу Казахстана", разработке порядка и механизма субсидирования части арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Следует тщательно изучить все конструктивные обращения граждан и выработать по ним необходимые решения. Все центральные и местные исполнительные органы, НПП "Атамекен" в двухнедельный срок должны направить предложения по решению поднимаемых населением вопросов в Министерство национальной экономики", - сказал он.
Открыта "горячая линия", куда казахстанцы могут сообщить о завышении цен на ГСМ, продукты, услуги такси.