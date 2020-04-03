Снижение ВВП на 0,9% ожидается в этом году в Казахстане

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК министр национальной экономики Руслан Даленов представил уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, а также проект указа президента "О внесении изменения в закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.

Как отметил министр, основные факторы уточнения прогноза - нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса.

По словам Руслана Даленова, с начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля текущего года котировки нефти снизились до 22 долларов за баррель.

С учетом этого, средняя цена на нефть за апрель - декабрь текущего года определена на уровне 20 долларов за баррель. Расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%. На фоне низких цен прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн тонн, до 86 млн тонн. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности", - сказал Даленов.

По его словам, также ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли.

Экспорт снизится на $16,3 млрд, до $35,1 млрд. Импорт сократится на $7,5 млрд, до $26,6 млрд. С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%. Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн тенге, что на 4,8 трлн тенге ниже одобренного прогноза. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6414,1 млрд тенге, что на 1672,3 млрд тенге меньше утвержденного плана", - проинформировал министр.

Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов. Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2070 млрд тенге, до 4770 млрд тенге. В целом расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14 270,7 млрд тенге с увеличением на 1356,4 млрд тенге относительно утвержденного объема.





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