Система Orphus

Снижение ВВП на 0,9% ожидается в этом году в Казахстане

02.04.2020, 10:26 6319
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК министр национальной экономики Руслан Даленов представил уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, а также проект указа президента "О внесении изменения в закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2020-2022 годы", передает Kazakhstan Today.
 
Как отметил министр, основные факторы уточнения прогноза - нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса. 
 
По словам Руслана Даленова, с начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля текущего года котировки нефти снизились до 22 долларов за баррель.
 

С учетом этого, средняя цена на нефть за апрель - декабрь текущего года определена на уровне 20 долларов за баррель. Расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%. На фоне низких цен прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн тонн, до 86 млн тонн. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности", - сказал Даленов.

 
По его словам, также ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли.
 

Экспорт снизится на $16,3 млрд, до $35,1 млрд. Импорт сократится на $7,5 млрд, до $26,6 млрд. С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%. Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн тенге, что на 4,8 трлн тенге ниже одобренного прогноза. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6414,1 млрд тенге, что на 1672,3 млрд тенге меньше утвержденного плана", - проинформировал министр.

 
Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов. Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2070 млрд тенге, до 4770 млрд тенге. В целом расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14 270,7 млрд тенге с увеличением на 1356,4 млрд тенге относительно утвержденного объема.
 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая