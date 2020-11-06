Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,8%

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Индекс цен на продовольственные товары в октябре 2020 года составил 100,8%, передает Kazakhstan Today.

Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, овощи, подешевели - фрукты", - сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в октябре 2020 года составила 412 тенге за килограмм (в октябре 2019 года – 265 тенге), рис - 376 тенге (382 тенге), овсяную крупу - 386 тенге (349 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в октябре 2020 года составила 229 тенге за килограмм (в октябре 2019 года - 211 тенге), яйца - 321 тенге (272 тенге).

Из молочной продукции средняя цена на сыр сычужный в октябре 2020 года сложилась на уровне 3045 тенге за килограмм (в октябре 2019 года – 2723 тенге), масло сливочное - 2652 тенге (2289 тенге), творог - 1664 тенге (1582 тенге), сметану - 1161 тенге (1088 тенге), кефир - 309 тенге (291 тенге), молоко пастеризованное - 267 тенге (247 тенге).

$1 = 432,1 тенге.

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