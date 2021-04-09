Туристский взнос введут в Казахстане для иностранцев

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова выступила на заседании сената парламента с защитой проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY.





Основными новеллами законопроекта являются введение понятия приоритетной туристской территории (ПТТ) и "туристского взноса" с иностранцев, улучшение регуляторной политики в сфере туризма и приведение норм дробления лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды в сфере выездного туризма, въездного и внутреннего туризма, регламентации профилактического контроля без посещения в соответствии с предпринимательским кодексом", - сказала министр культуры и спорта, представляя законопроект.





По информации Минкультуры, ПТТ создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма.





Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны (снижение порогового значения по приоритетным инвестпроектам, более высокий порог стоимости проекта при возмещении затрат инвестора).





По введению туристского взноса с иностранцев, Раимкулова отметила, что ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты - правительством.





Кроме того, было приведено в соответствие с предпринимательским кодексом совершенствование регуляторной политики в сфере туризма. "Это такие нормы, как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды: в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма, а также регламентация профилактического контроля без посещения", - пояснили в Минкультуры.





Также нововведением стало наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных госорганов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора: возмещения части затрат бизнеса при строительстве объектов туризма и придорожного сервиса, покупке автотранспорта в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета, субсидирования части затрат бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов и возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет.

По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1 тыс. проектов", - сказала министр.

По ее словам, принятые нормы будут содействовать доведению доли отрасли в ВВП до 8%, или до 9,3 трлн тенге.

Все указанные нормы дадут положительный эффект в развитии отрасли и станут действующим механизмом активизации инвестиций, а также будут способствовать достижению основной задачи по доведению доли отрасли в ВВП до 8%", - заключили в ведомстве.

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