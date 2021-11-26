В Алматы могут повысить стоимость проезда в автобусах

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АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы назрел вопрос повышения оплаты за проезд в общественном транспорте. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима города Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тариф, возможно, придется после Нового года тоже посмотреть, насколько сможем поменять. Тоже очень остро стоит вопрос в экономике предприятий. Предприятия и перевозчики они еще вчера готовы, чтобы подняли, так как это главный доход. Но мы смотрим на платежеспособность населения, социальный вопрос. Просто так заявлять мы не можем сейчас, но вопрос о поднятии, конечно, же назрел. Насколько? Пока не могу сказать", - отметил Серик Кусаинов.

Он напомнил, что сейчас действует тариф перевозок в размере 80 тенге. "Это низкий тариф. Реальный тариф почти в два раза больше", - сказал он.

При этом, заместитель акима отметил, что вопрос повышения тарифа будет рассматриваться вместе с общественностью, жителями города.

Серик Кусаинов сообщил, что в Алматы для обеспечения бесперебойной работы маршрутов в соответствии с законодательством производится субсидирование перевозчиков. В настоящий момент в городе Алматы по обслуживанию 151 городского маршрута работает 21 перевозчик.

Количество автобусов, курсирующих по маршрутам, составляет 2441 подвижную единицу. Из них 515 газовых автобусов, 196 троллейбусов, 15 электрических автобусов и 1715 автобусов на дизеле.

Заместитель акима Алматы подчеркнул, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО "Алматыэлектротранс" планируется закуп 300 газовых автобусов.

Кроме того, частным инвестором рассматривается вопрос строительства в 2022 году нового автобусного парка с закупом до 200 газовых автобусов на обслуживание городских маршрутов с увеличением до 2025 года до 500 подвижных единиц. Данная работа ведется на системной основе.

Также в 2022 году планируется достроить в индустриальной зоне Алатауского района автобусный парк.

Спикер отметил, что в настоящее время интенсивно развивается Наурызбайский район Алматы. В нем имеется много жилых комплексов, жители района обслуживаются маршрутами №№14, 15, 26, 27, 104а, 118 и 137 в составе 121 подвижной единицы транспорта. После завершения работ по пробивке проспекта Абая в районе будут организованы новые маршруты, которые помогут снизить нагрузку на транспортную систему и разгрузить часть уже имеющихся городских маршрутов.



