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В Алматы могут повысить стоимость проезда в автобусах

25.11.2021, 13:51 80650
В Алматы могут повысить стоимость проезда в автобусах
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы назрел вопрос повышения оплаты за проезд в общественном транспорте. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима города Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Тариф, возможно, придется после Нового года тоже посмотреть, насколько сможем поменять. Тоже очень остро стоит вопрос в экономике предприятий. Предприятия и перевозчики они еще вчера готовы, чтобы подняли, так как это главный доход. Но мы смотрим на платежеспособность населения, социальный вопрос. Просто так заявлять мы не можем сейчас, но вопрос о поднятии, конечно, же назрел. Насколько? Пока не могу сказать", - отметил Серик Кусаинов.

 
Он напомнил, что сейчас действует тариф перевозок в размере 80 тенге. "Это низкий тариф. Реальный тариф почти в два раза больше", - сказал он.
 
При этом, заместитель акима отметил, что вопрос повышения тарифа будет рассматриваться вместе с общественностью, жителями города. 
 
Серик Кусаинов сообщил, что в Алматы для обеспечения бесперебойной работы маршрутов в соответствии с законодательством производится субсидирование перевозчиков. В настоящий момент в городе Алматы по обслуживанию 151 городского маршрута работает 21 перевозчик.
 
Количество автобусов, курсирующих по маршрутам, составляет 2441 подвижную единицу. Из них 515 газовых автобусов, 196 троллейбусов, 15 электрических автобусов и 1715 автобусов на дизеле. 
 
Заместитель акима Алматы подчеркнул, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО "Алматыэлектротранс" планируется закуп 300 газовых автобусов.
 
Кроме того, частным инвестором рассматривается вопрос строительства в 2022 году нового автобусного парка с закупом до 200 газовых автобусов на обслуживание городских маршрутов с увеличением до 2025 года до 500 подвижных единиц. Данная работа ведется на системной основе.
 
Также в 2022 году планируется достроить в индустриальной зоне Алатауского района автобусный парк.
 
Спикер отметил, что в настоящее время интенсивно развивается Наурызбайский район Алматы. В нем имеется много жилых комплексов, жители района обслуживаются маршрутами №№14, 15, 26, 27, 104а, 118 и 137 в составе 121 подвижной единицы транспорта. После завершения работ по пробивке проспекта Абая в районе будут организованы новые маршруты, которые помогут снизить нагрузку на транспортную систему и разгрузить часть уже имеющихся городских маршрутов.

 

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МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

26.11.2021, 11:10 5536
МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.
 

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний. 
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. 
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси.
 
Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

26.11.2021, 10:57 12070
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год
Фото: investopedia.com
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Finprom.kz, экспорт из Казахстана в Китай сократился на 1,3% - до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7% - до 6,2 млрд долларов США.
 
В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, импорта - 21%.
 

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

 
В то же время из Китая Казахстан завез 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.
 
Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объем обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.
 
Наибольший объем средств инвесторов из Китая пришелся на обрабатывающую промышленность РК - 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).
 
В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6% - до 310,7 млн долларов США.
 
На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.
 
Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.
 

Moody's повысило рейтинги "Банка "ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 148258
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банк "ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

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