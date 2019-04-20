В Алматы на соцнужды дополнительно выделят 13,8 млрд тенге

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на социальные нужды уязвимых слоев населения, строительство школ и детских садов, здравоохранение и безопасность, а также благоустройство города из местного бюджета будет дополнительно выделено 13,8 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В целях исполнения поручений главы государства по усилению мер поддержки многодетных и малообеспеченных семей дополнительно выделяется 2,5 млрд тенге. Ранее за счет оптимизации финансирования ряда неприоритетных проектов на реализацию городской социальной программы "Бакытты отбасы", инициированной по поручению Елбасы, было направлено 3,1 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе акима города.

Также, по информации акимата, выделены средства на открытие двух центров по поддержке пожилых людей в Наурызбайском и Ауэзовском районах, отделения дневного пребывания для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями в Медеуском районе и Центра специальных социальных услуг на 360 мест с психоневрологическими заболеваниями в Турксибском районе.

В пресс-службе отметили, что за счет строительства новых объектов образования сегодня дефицит в школах снизился на 20%, в детских садах - на 14%. Вместе с тем население города в среднем ежегодно растет на 50 тыс. человек, количество школьников на 10-12 тыс., дошколят - на 5-7 тыс. В результате, некоторые школы переполнены.

Для решения вопроса из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге на строительство двух школ на 1200 мест в микрорайоне Мамыр-5,6 и поселке Нуршашкан на 600 мест, двух пристроек в микрорайонах Аксай-3а на 225 мест и Думан-1 на 850 мест. Из местного бюджета выделено 212,6 млн тенге на завершение строительства трех детсадов в микрорайонах Жас-Канат, Алгабас.

В акимате отметили, что, согласно рейтингу Всемирного банка, по легкости ведения бизнеса Алматы находится на первом месте в стране, а доля МСБ впервые превысила 42% в экономике и 64% в налогах. Вместе с тем в рамках исполнения поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева на субсидирование процентной ставки по кредитам для бизнеса помимо 4 млрд тенге в Алматы дополнительно выделяется еще 1,9 млрд тенге.

Кроме того, в рамках Года молодежи запущен социальный проект "Жастар ел тірегі", направленный на развитие молодежного предпринимательства, подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.

В частности, на оснащение Алматинского государственного колледжа сервиса и технологий компьютерной и мультимедийной техникой для конструирования и художественной графики по пошиву одежды, полное оснащение швейных мастерских, организация кабинетов по художественному моделированию и парикмахерскому искусству, в том числе для обеспечения инклюзивным образованием, выделено 100 млн тенге.

В свою очередь, на сферу здравоохранения планируется дополнительно выделить 1,8 млрд тенге, в том числе закуп медицинского оборудований для восьми медицинских учреждений и завершение строительства здания подстанции скорой медицинской помощи в Алатауском районе.

Помимо этого, в рамках благоустройства города по принципу полицентричности дополнительно будет проведен капитальный ремонт 20 дворов в Наурызбайском и 60 дворов в Бостандыкском районах, текущий ремонт скверов Ратушного и Победы в Жетысуском районе. Кроме того, продолжится строительство арычных сетей и ливневой канализации в пяти районах города.

В рамках развития окраин города из республиканского бюджета выделено 3 млрд тенге на строительство дорог в микрорайонах Карасу, Акбулак, Трудовик. Дополнительно из местного бюджета выделены средства на начало строительства дорог в микрорайонах Айгерим-1, 2, и Шанырак-1, рассказали в пресс-службе.

Также из республиканского бюджета будут выделены средства на подведение сетей водоснабжения и канализации на 3,7 млрд тенге более ем к 58 тыс. домам в 10 поселках протяженностью 256 километров в Карасу, Нуршашкан, Зарю Востока, Алгабас, Альмерек, Первомайку, Боралдай, Таужолы, Курамыс и Жайлау.

Кроме того, за счет перераспределения республиканского бюджета планируется строительство 7 домов в микрорайоне Жас-Канат и на улице Акына Сара. Будут подведены сети к строящимся многоквартирным жилым домам в микрорайонах Шугыла, Жас-Канат и Алгабас. Финансирование со стороны местного бюджета составит 115,5 млн тенге.

По программе модернизации ЖКХ планируется произвести капитальный ремонт в 94 многоквартирных домах на 877,6 млн тенге. Стоит отметить, что за 2,5 года уже отремонтировано 367 домов и заменено 512 лифтов, заключили в пресс-службе.

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