В Карагандинской области к концу года начнется подключение домов к газопроводу "Сарыарка"

Караганда. 4 сентября. Kazakhstan Today - К концу текущего года в Карагандинской области первые жилые массивы смогут подключиться к газопроводу "Сарыарка". Об этом сегодня на заседании актива сообщил аким региона Ерлан Кошанов, передает корреспондент агентства.

Во исполнение Пятой инициативы Елбасы начато строительство газораспределительных сетей городов Караганды, Темиртау, Жезказгана. И к концу этого года уже первые жилые массивы будут иметь возможность подключится к газу", - сказал Ерлан Кошанов в ходе обсуждения Послания президента народу Казахстана.

Аким области также отметил, что начата разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей Жанааркинского, Шетского, Бухаржырауского, Осакаровского районов и города Шахтинска.

В этой связи глава региона призвал ответственные лица не снижать набранные темпы.

В своем выступлении аким области также рассказал о проводимой работе по привлечению частных инвестиций. "В области мы понимаем, что основа будущего экономического роста региона - это частные инвестиции. Поэтому работа в этом направлении - это один из наших важнейших приоритетов. В прошлом году нам удалось показать рост за счет частных инвестиций на 25%, что составляет более 100 млрд тенге. В этом году мы сохраняем высокий темп. Последние данные семи месяцев показывают, что мы идем с ростом на 82%, или плюс 180 млрд тенге к аналогичному периоду прошлого года. И что самое главное, 93% этих инвестиций являются частными", - подчеркнул он.

Касаясь улучшения инвестиционного климата Карагандинской области, Ерлан Кошанов отметил, что в регионе отказались от проведения имиджевых инвестиционных мероприятий.

Вы, наверное, заметили, что мы третий год не проводим бизнес- и инвестфорумы. А вместо этого мы проводим точечную работу с инвесторами и обмениваемся опытом на столичных площадках, тем более соседство со столицей нам это позволяет. Буквально позавчера я доложился у премьер-министра о проводимой работе. Правительством наша работа в этом направлении одобрена", - рассказал он.

Вместе с этим, как подчеркнул аким, в структуре инвестиций есть еще не раскрытые сферы, которые имеют большой потенциал. В частности, роль сельского хозяйства в экономике представлена недостаточно: всего 4%, несмотря на субсидии.

Именно вливание частных инвестиций способно дать рост нашему сельскому хозяйству. Нам необходимо находить большие проекты по животноводству, обработке, производству продуктов питания", - призвал аким.

Также, по его мнению, необходимо увеличивать сферу сервисной экономики - образование, медицину, онлайн-торговлю и логистику. Традиционная в регионе сфера - металлургия и машиностроение - также должны быть привлекательны для инвестиций.

Сейчас на ближайшие три года у нас есть пул проектов на 1,5 трлн тенге, над которыми нам вместе предстоит работать. Наша цель довести пул проектов до 2 трлн тенге в ближайшие годы", - сказал глава региона.

Кроме того, по его информации, в регионе удается третий год подряд наблюдать более чем 20-процентный рост МСБ. Вместе с тем эту сферу необходимо и дальше развивать.

Наши моногорода должны последовать примеру Караганды. Вы и сами видите, Караганда - уже не промышленный город. Более 50% экономики города - это уже МСБ. Поэтому город уже не зависит от цен на металлы, уголь. Цель - довести долю МСБ в Караганде до 70%", - подчеркнул Кошанов.

Он напомнил, что глава государства в целях поддержки бизнеса инициировал рассмотрение вопроса освобождения небольших компаний от налогов на три года. Также с января 2020 года объявлен мораторий на проверки.

Эти меры дадут возможности для бурного развития. Необходимо максимально использовать этот период для роста. Это касается прежде всего моногородов и сельских районов", - заключил Ерлан Кошанов.

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