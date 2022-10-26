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В Казахстане наблюдается наибольшее снижение внешнего долга среди стран ЕАЭС

25.10.2022, 16:11 5796
В Казахстане наблюдается наибольшее снижение внешнего долга среди стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Внешний долг на 1 июля 2022 года в целом по ЕАЭС снизился на $3,1 млрд, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
 
Снижение внешнего долга относительно аналогичного периода 2021 года произошло в Армении, Казахстане и России на 0,9%, 1,7% и 0,5% соответственно. В других государствах-членах внешний долг вырос: в Беларуси - на 4,3%, в Кыргызстане - на 2,7%.
 
В процентах к ВВП внешний долг снизился во всех странах ЕАЭС.
 
Высокое покрытие внешнего долга международными резервами обеспечено только в России - 124,1%. В других государствах-членах этот показатель составлял от 17% до 28%. На 1 июля 2022 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года показатель покрытия внешнего долга международными резервами повысился только в Армении.
 

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В Казахстане продали свыше 3 тысяч золотых слитков в сентябре

22.10.2022, 18:18 33571
В Казахстане продали свыше 3 тысяч золотых слитков в сентябре
Фото: depositphotos.com
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 3099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.
 

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 26 706 штук. Далее следуют 5-граммовые - 22 600 штук (22%) и 20-граммовые - 22 275 штук (21%), 100-граммовые - 21 126 штук (20%), 50-граммовые – 12 238 штук (12%)", - отметили в пресс службе.

 
Сообщается, что в основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астане и Атырау.
 
Напомним, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году.
 
Ранее сообщалось, что население Казахстана активно скупает золото.
 

Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрели 23 вопроса

21.10.2022, 21:22 44781
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 20-21 октября в Ереване (Армения) в очном формате, рассмотрели 23 вопроса.
 
Премьер-министры стран ЕАЭС выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза.
 
Как отметил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пресс-подходе по итогам ЕМПС, промкооперация - это не просто взаимная поставка сырья, комплектующих, промежуточных товаров, речь идет о совместных интеграционных проектах.
 

В этой ситуации намечены также источники финансирования, которые будут направлены на субсидирование процентных ставок по кредитам, определяемых для бизнес-сообществ для реализации этих проектов. Это фактически новая страница нашей интеграции. Этот вопрос будет выноситься на заседание Высшего Евразийского экономического совета, чтобы комиссия вместе с правительствами имела возможности направлять определенные суммы на поддержку кооперационных проектов. Речь идет о 10-процентных отчислениях от антидемпинговых и иных защитных пошлин, которые формируются в ЕАЭС. Ежегодно такая сумма составляет от 190 до 230 млн долларов, и 10% от этих отчислений может направляться на поддержку проектов за счет удешевления, субсидирования процентных ставок, которые не должны будут превышать ключевую ставку", - заявил Михаил Мясникович.

 
Евразийский межправительственный совет рассмотрел доклад о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами - членами Евразийского экономического союза. В 2021–2022 годах в ЕАЭС реализовано 25 проектов в автопроме, станкостроении, электротехнике и ряде других отраслей.
 
Главы правительств стран ЕАЭС одобрили доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.
 
Евразийский межправительственный совет принял распоряжение, согласно которому компании заинтересованных стран ЕАЭС получат доступ в Российскую промышленную зону в Арабской Республике Египет на равных условиях с российским бизнесом, включая доступ к создаваемой инфраструктуре и остальным условиям работы.
 
Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС обеспечить исполнение дорожной карты в рамках климатической повестки.
 
Главы правительств стран ЕАЭС поручили правительствам рассмотреть возможность участия органов по аккредитации в Региональной организации по аккредитации (РОА) и оказать содействие уполномоченным органам сторон в решении организационных, финансовых вопросов по ее созданию и функционированию.
 
Евразийский межправительственный совет поручил провести эксперимент по использованию электронных навигационных пломб при перевозках товаров железнодорожным и автомобильным видами транспорта во взаимной торговле Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
 
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 2-3 февраля 2023 года в Алматы.
 

РК и РФ взяли технический тайм-аут по поставкам газа

21.10.2022, 19:14 46941
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия решили взять технический тайм-аут по поставкам российского газа.
 

Пока точных договоренностей нет. Стороны решили взять технический тайм-аут для того, чтобы рассчитать все возможные точки входа-выхода, обсудить ряд проектов технического уровня", - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков телеканалу "Атамекен Бизнес".

 
По словам главы Минэнерго, речь идет не только о газификации северных и восточных регионов республики, но и о стабильных поставках карачаганакского газа в рамках обменных операций.
 

Баланс потребления меняется. Если бы мы заявили 4 млрд, а потом не взяли объем, нам пришлось бы платить за 4 млрд. Этот вопрос очень аккуратный - как технически, так и коммерчески. Здесь торопиться не стоит. Газификация - это вопрос не одного дня и не одного года. Это вопрос подведения трубы, самый важный и тяжелый вопрос распределительных систем", - сказал Болат Акчулаков.

 
Напомним, Казахстан изучал возможность газифицировать северо-восточные регионы республики за счет газа из России. Ранее сообщалось, что для этого стране потребуется до 10 млрд кубометров российского газа.
 

В ЕАЭС реализовано 25 проектов в импортозависимых отраслях

21.10.2022, 17:10 48586
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2021-2022 годах в Евразийском экономическом союзе реализовано 25 проектов на общую сумму более $20 млрд в импортозависимых отраслях, в том числе в автомобильной, станкоинструментальной, электротехнической, химической, медицинской, целлюлозно-бумажной, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
 

У нас просматриваются серьезные возможности для углубления интеграционного сотрудничества по импортозамещению в промышленности. Согласно карте индустриализации, ЕАЭС по более чем 50 проектам либо есть прямая заинтересованность в интеграционном сотрудничестве, либо производители нацелены на осуществление поставок продукции в страны Союза", - отметил член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
Кроме того, реализуются шесть проектов с интеграционной составляющей в автопроме, химической и электротехнической промышленности, а также в сфере производства лесозаготовительной техники.
 
Например, белорусско-российский проект по производству харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков в Карелии и казахстанско-российский проект по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна.
 
По словам Артака Камаляна, на данный момент карта индустриализации включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более $270 млрд. Как уже определенные в качестве кооперационных, так и потенциально кооперационные промышленные проекты в Союзе реализуются преимущественно по импортозависимым направлениям. Значительное число проектов в различных отраслях промышленности имеют перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС.
 
Также Евразийский межправительственный совет одобрил доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.
 
В докладе отмечено, что значения индикаторов развития промышленности и кооперационного сотрудничества в Союзе за 2021 год позволяют говорить о положительных аспектах в развитии промышленности государств-членов.
 

Во всех странах Союза обеспечено наращивание объемов промышленного производства. Причем в целом по Союзу этот показатель увеличился более чем на 5%. Объем взаимных кооперационных поставок возрос на 40%", - информирует пресс-служба.

 
В то же время с учетом происходящих изменений экономической конъюнктуры и внешних вызовов промышленным блоком комиссии совместно с государственными органами стран Союза разработаны и представлены в докладе предложения по приоритетам дальнейшего развития интеграции в сфере промышленности и скорейшего устранения негативного влияния на промышленность сторон.
 
Доклад будет направлен в правительства союзных государств.
 

Представленные в документе ориентиры развития промышленного сотрудничества на ближайшую перспективу станут важным инструментом координации действий по реализации мероприятий, предусмотренных ОНПС, а также будут способствовать решению поставленных задач во всех сферах евразийской промышленной интеграции", - добавили в ЕЭК.

 
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алматы 2-3 февраля.
 

Страны ЕАЭС определили источники и механизмы финансовой поддержки промкооперации

21.10.2022, 15:49 50156
Страны ЕАЭС определили источники и механизмы финансовой поддержки промкооперации
Фото: primeminister.kz
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании 20 октября в Ереване впервые за 10 лет существования Евразийской экономической комиссии выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Наиболее перспективные многосторонние проекты в ЕАЭС благодаря этому инструменту получат финансовую поддержку через субсидирование ставки по кредитам, выданным международными и национальными финансовыми организациями Союза", - отмечается в пресс-релизе.

 
Государства - члены ЕЭК также подтвердили необходимость разработки единых правил и приоритетов по финансированию кооперационных проектов.
 

Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали необходимость наделения комиссии новыми полномочиями для организации деятельности на наднациональном уровне по работе с проектами и оказанию финансовой поддержки. При этом ключевыми приоритетами для нас являются: участие в проекте трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовая эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли и инвестиций", - подчеркнул министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Артак Камалян.

 
В соответствии с планами дальнейшей работы в этом направлении в течение 2023 года будут рассмотрены вопросы о новых полномочиях ЕЭК, разработке и принятии порядка финансирования, утверждении единых критериев и отраслей для реализации кооперационных проектов, детальном механизме финансирования и ряд других.
 

Это позволит нам перейти на новый уровень интеграции в реальном секторе экономики", - резюмировал министр ЕЭК.

 
Напомним, сегодня на заседании межправсовета ЕАЭС премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках, а армянский премьер Никол Пашинян - создать рынок собственных товаров.
 

Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности

21.10.2022, 11:34 53856
Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антимонопольным ведомством установлены субъекты рынка, которые реализовывали сжиженный нефтяной газ с превышением предельной цены в рамках государственного закупа.
 

Вышеуказанным субъектам внесены акты антимонопольного реагирования в виде предписания, которые субъектами рынка были проигнорированы. В связи с чем в суды поданы иски о понуждении субъектов рынка исполнить акты реагирования, решениями которых требования антимонопольного органа удовлетворены в полном объеме", - проинформировали в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

 
В настоящее время к административной ответственности в виде штрафа в 306 тысяч тенге привлечены две компании, по делу третьей ведется судебное разбирательство.
 

Яйца резко подорожали в Казахстане

20.10.2022, 17:45 65641
Яйца резко подорожали в Казахстане
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,5% и с начала года - на 20,1%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 4,1 процентных пункта.
 
За прошедшую неделю подешевели лук, морковь и картофель.
 
Что касается подорожавших товаров, сильнее всего по республике выросли цены на куриные яйца, в среднем - на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за 1 десяток. По словам продавцов, рост цен связан с подорожанием кормов.
 
Гречневая крупа в среднем стоит 524 тенге за килограмм, картофель - 152 тенге за килограмм, кефир 2,5% - 345 тенге за литр.
 
Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
 

В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год

20.10.2022, 14:40 65846
В РК цены на свежие овощи выросли на 10% за год
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года свежие овощи в Казахстане подорожали на 10% за год.
 

Огурцы подорожали на 29,6%, помидоры - на 21,8%, репчатый лук - на 13,9%, картофель - на 13,2%, свекла - на 0,1%. Подешевела морковь (на 2,2%) и белокочанная капуста (на 9,5%)", - информирует energyprom.kz.

 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области - на 27,8% за год. В антилидеры попали также Жетысуская и Атырауская области: здесь овощи подорожали на 24,4% и 17% за год. Снижение цен замечено в Жамбылской (на 0,6%) и Улытауской (на 2,3%) областях.

 
Как сообщили аналитики, по итогам января-июля текущего года заметно вырос импорт перца в РК - в 3 раза, до 26,9 тысячи тонн.
 
Также среди овощей в плюсе импорт бахчевых культур (на 85,2%, до 50 тысяч тонн), огурцов и корнишонов (на 69,7%, до 7,6 тысячи тонн), чеснока (на 64,4%, до 3,5 тысячи тонн), капусты (на 61,5%, до 103 тысяч тонн), помидоров (на 40,9%, до 51 тысячи тонн).
 

Кроме того, вырос импорт столовой свеклы (на 5,3%, до 9,1 тысячи тонн) и баклажанов (на 2,3%, до 2,2 тысячи тонн), хотя и менее значительно. Сократились объемы импорта по таким овощам, как картофель (на 19,9%, до 42,9 тысячи тонн), репчатый лук (на 8,4%, до 194,5 тысячи тонн), столовая морковь (на 5,5%, до 32,5 тысячи тонн)", - отметили эксперты.

 
В свою очередь экспорт из РК вырос по таким видам овощей, как столовая свекла (в 3,4 раза, до 892,9 тонны), перец (в 3,2 раза, до 565,3 тонны), столовая морковь (на 29,6%, до 2,3 тысячи тонн), огурцы (на 24,6%, до 3 тысяч тонн), чеснок (на 24,4%, до 403,2 тонны).
 
Сократился экспорт картофеля, баклажанов, помидоров, бахчевых культур, репчатого лука, капусты. Отмечается, что в текущем году по основным видам овощей импорт в РК в разы превышает экспорт из республики.
 

По итогам января-июля импорт баклажанов превышает экспорт в 67,3 раза, перца - в 47,6 раза, капусты - в 18,3 раза, столовой моркови - в 13,9 раза, столовой свеклы - в 10,2 раза, чеснока - в 8,7 раза, репчатого лука - в 6,3 раза, бахчевых культур - в 5,1 раза, картофеля - в 5 раз, помидоров - в 4,9 раза, огурцов - в 2,6 раза", - добавили аналитики.

 

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