В Казахстане утверждена дорожная карта по продвижению несырьевого экспорта

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня распоряжением премьер-министра Казахстана утверждена дорожная карта по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг , передает Kazakhstan Today.

В рамках дорожной карты особое внимание уделяется внутренним и внешним барьерам, устранение которых позволит сократить негативные факторы и последствия, с которыми сталкиваются отечественные производители и экспортеры при продвижении отечественной продукции на внешние рынки, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

Мероприятия дорожной карты направлены на дальнейшее развитие экспортных отраслей экономики посредством ответственной экономической политики и политики в области доходов, путем поддержки национального экспорта через создание благоприятных конкурентных рамочных условий и активной торговой политики.

Дорожная карта разработана на основе концептуально-реформаторских предложений экспортеров несырьевого сектора и Национальной палаты предпринимателей, содержит новые подходы в оказании мер государственной поддержки.

Дорожной картой предусмотрено 81 мероприятие, в том числе 52 мероприятия по продвижению экспорта несырьевых товаров и 29 мероприятий по развитию экспорта услуг.





Напомним, по итогам 2018 года экспорт несырьевых товаров и услуг составил $23 млрд, в том числе несырьевой экспорт товаров - $15,7 млрд и объем экспорта услуг - $7,3 млрд. В соответствии с экспортной стратегией перед правительством РК стоит задача по увеличению объема несырьевого экспорта до $32 млрд к 2022 году

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