Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - В Казахстане увеличены акцизы на бензин, передает Kazakhstan Today.

В декабре 2019 года правительство РК утвердило изменения в постановление от 6 апреля 2018 года "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Казахстан".

Акциз на оптовую реализацию производителями бензина увеличена до 24,435 тыс. тенге за тонну (с 10,5 тыс. тенге). Розничная реализация производителями бензина увеличена до 24 935 тыс. тенге (с 11 тыс. тенге).

Новые акцизы введены в действие с 1 января 2020 года.

Ранее министр национальной экономики Руслан Даленов сообщал о планах добавить 10 тенге дополнительно в стоимость литра по акцизу . При этом он заявил, что прибавка к стоимости акцизов на бензин не является критической. По расчетам МНЭ, изменение не окажет большого влияния на себестоимость продукции и инфляции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства