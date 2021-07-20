Ввести обязательную цифровую маркировку молочной продукции в РК планируют в 2022 году - Минсельхоз

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане к 2022 году планируют ввести обязательную цифровую маркировку молочной продукции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Цифровая маркировка и прослеживаемость товаров является основным инструментом в борьбе с некачественной продукцией. Во-первых, код Data Matrix будет блокировать кассовое выбытие просроченного товара. Магазины и дистрибьюторы также не смогут менять информацию о сроке годности в цифровом коде. Во-вторых, покупатель маркированной продукции с помощью мобильного приложения Naqty Onim сможет сигнализировать производителю и в государственные органы о нарушениях. В-третьих, криптозащита и невозможность подделки цифрового кода также сделает невозможной подделку и самого продукта. Эти меры помогут "обелить" рынок и защитить казахстанского потребителя от некачественной продукции", - сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Доля затрат производителя на оборудование для маркировки в розничной цене продукта составит от 0,06 до 0,15%. Так, стоимость маркировочного оборудования для одной линии варьируется от 0,5 до 9,2 млн тенге в зависимости от размера предприятия и видов продукции.

Кроме того, для производителей молочной продукции будут предусмотрены меры господдержки, которые позволят обеспечить компенсацию до 50% затрат на маркировочное оборудование и расходы на заказ кодов. При этом у небольших производств есть возможность не устанавливать оборудование по нанесению кодов маркировки на производственную линию, а заказать нанесение кода на упаковку через типографию. В таком случае затраты на маркировку снизятся еще в 2,5-4 раза", - подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе напомнили, что с 1 июня в России и с 8 июля в Беларуси уже введена обязательная цифровая маркировка молочной продукции, в частности, на мороженое и сыры. Поэтому маркировка товаров кодом Data Matrix в Казахстане становится важным фактором для защиты отечественного производителя и обеспечения конкурентоспособности молочной отрасли страны.

Цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, который реализуется на территории Евразийского экономического союза.

В Казахстане с 1 октября 2020 года уже введена обязательная цифровая маркировка табачных изделий. С 1 ноября 2021 года стартует обязательная маркировка обуви. На данный момент, помимо молочной отрасли, "пилоты" проходят по цифровой маркировке алкоголя, фармпрепаратов, упакованной воды и сахаросодержащих напитков и товаров легкой промышленности.

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