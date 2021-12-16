Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.

Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.

Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2): с 1 января 2022 года в размере 2,63; с 1 января 2023 года - в размере 2,73.

Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.