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Жумангарин будет представлять Казахстан в совете ЕЭК

20.08.2022, 12:36 37766
Жумангарин будет представлять Казахстан в совете ЕЭК
Фото: eec.eaeunion.org
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Серик Жумангарин будет представлять Казахстан в совете Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республику Казахстан в Совете будет представлять исполняющий обязанности заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции Серик Жумангарин. Соответствующее официальное уведомление поступило в ЕЭК", - сообщается на сайте организации. 

 
Ранее Серик Жумангарин указом президента был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК. 
 

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В Актюбинской области разработан проект третьей нитки газопровода за 43,4 млрд тенге

21.08.2022, 12:46 12566
В Актюбинской области разработан проект третьей нитки газопровода за 43,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 21 АВГУСТА - Акиматом Актюбинской области разработан проект "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в Актобе" стоимостью в 43,4 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения бесперебойным газоснабжением, а также покрытия растущей потребности в газе акиматом Актюбинской области разработана проектно-сметная документация "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе" от МГ Бухара - Урал, общая стоимость проекта - 43,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
На сегодня Актобе обеспечивается газом с двух магистральных газопроводов: Жанажол - Актобе, проектная пропускная способность которого составляет 80 тысяч кубометров в час, при этом фактическая - 100 тысяч кубометров в час, и Бухара - Урал, проектная пропускная способность двух ниток которого составляет 448 тысяч кубометров в час, однако в связи с высоким износом газопровода фактическая пропускная способность составляет 360 тысяч кубометров в час, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Актюбинской области.
 
В рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы акиматом области подана заявка на сумму 34,5 млрд тенге. Эта бюджетная заявка рассмотрена и согласно бюджетному законодательству направлена в МФ РК.
 
Кроме того, в настоящее время министерством совместно с АО "НК "QazaqGaz" также рассматривается вопрос строительства второй нитки магистрального газопровода Жанажол - Актобе протяженностью 244 километра. Ориентировочная стоимость проекта 120,3 млрд тенге.
 

Посевы риса в РК сократились на 10%

21.08.2022, 11:11 13881
Посевы риса в РК сократились на 10%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане посевная площадь риса в этом году сократилась на 10 процентов. В ходе визита министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева в Кызылординскую область была отмечена необходимость поддержки фермеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2022 году посевная площадь риса в стране составила 87,8 тысячи га, в среднем на 10% ниже прошлого года. Из них 78,6 тысячи га посевов риса, или 89,5%, размещены в Кызылординской области, в Алматинской - 6,8 тысячи га, Жетысуской - 0,9 тысячи га и в Туркестанской области - 1,5 тысячи га", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

 
В министерстве отметили крайне неблагополучное состояние существующих коллекторно-дренажных систем, таким образом, усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота.
 

Сокращение объемов посевов риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона, считаем целесообразным серьезно подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным органам. Учитывая, что рисовая культура является мелиоративной, защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в которые вложены средства государства", - заявил министр сельского хозяйства в ходе визита в Кызылординскую область.

 
Капитальная планировка поверхности рисовых чеков - это одно из наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку урожайности риса от 10 до 40%. Однако, отмечают в Минсельхозе, многие хозяйствующие субъекты не смогут проводить это дорогостоящее мероприятие.
 
По информации ведомства, фермерам реализуются удешевленные минеральные удобрения, пестициды, по льготной стоимости предоставляются услуги по подаче воды. Кроме того, кредитуется проведение посевных и уборочных работ.
 

В Кызылординской области в прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму 3,4 млрд тенге, работу дополнительно получил 151 человек. До 2025 года запланирована реализация еще 42 на сумму 56,2 млрд тенге. Все это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также позволит создать более 1000 рабочих мест. Также в текущем году на проведение осенних полевых работ в регион выделено порядка 11,6 тысячи тонн дизтоплива по цене на 15-20% ниже рыночной", - информировал Ербол Карашукеев.

 
Несмотря на сокращение посевов риса, Министерство сельского хозяйства не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности рынка рисом.
 
В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в наличии имелось 297,7 тысячи тонн риса при ежегодном потреблении 158,6 тысячи тонн. В 2022 году урожай риса шалы прогнозируется на уровне 421,9 тысячи тонн, из которого можно произвести около 211 тысяч тонн рисовой крупы. Важно отметить, что имеющегося в наличии риса и собранного нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения.
 

Однако, чтобы не допустить деградацию почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку в регионе, местным исполнительным органам, а также профильным министерствам необходимо проработать вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем", - заключили в МСХ.


Напомним, в Кызылординской области, где сконцентрировано практически все рисоводство страны, дефицит воды привел к сокращению объема посевов риса на 11 тысяч гектаров.
 

Предельную розничную цену на сжиженный газ установили в Актюбинской области

20.08.2022, 18:09 32126
Предельную розничную цену на сжиженный газ установили в Актюбинской области
АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - Цена на сжиженный газ в Актюбинской области до конца 2022 года составит 50 тенге за литр, заявил на встрече с населением области министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предельные оптовые цены утверждены на уровне 33 600 тенге за тонну - или 19,7 тенге за литр", - сообщает Минэнерго РК

 
По словам Акчулакова, такие цены установлены для частичного возмещения убытков заводов-производителей. Он считает, что это позволит обеспечить справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа, а также стимулировать заводы к производству. 
 
Глава ведомства подчеркнул, что министерство реконструирует механизм распределения сжиженного газа по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности, чтобы не допустить спекулятивных скачков цен.
 
Одной из таких мер будет разработка правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен. 
 
Вместе с тем Болат Акчулаков напомнил, что переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года.
 
В Минэнерго напомнили, что 20 июля 2022 года внесены изменения в типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.
 

Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников планируют пересмотреть в Казахстане

20.08.2022, 16:29 34661
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников планируют пересмотреть в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Ряд задач по сдерживанию цен на основные продукты питания поставил сегодня на совещании правительства и.о. вице-премьер-министр, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%. Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%)", - сообщает сайт главы правительства. 

 
Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче - выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.
 
Заслушав информацию акимов и Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.
 

Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача - не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное - обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий", - заявил Жумангарин.

 
Соответствующую работу он поручил провести Комитету торговли. 

Ранее сообщалось, что цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане за год повысились на 18,7%. 
 

Смаилов: правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом

19.08.2022, 20:24 49586
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Павлодарский нефтехимический завод, недавно вышедший с планового ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Директор предприятия Куаныш Бишимов сообщил, что, несмотря на проведение с 8 по 27 июля плановых ремонтных работ, завод по итогам 7 месяцев перевыполняет показатели по выпуску дизельного топлива, бензина и других видов продукции, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Глава правительства подчеркнул, что это имеет ключевое значение в преддверии предстоящих осенних полевых работ. 
 

Очень важно, чтобы предприятие работало стабильно, чтобы все запланированные объемы горюче-смазочных материалов производились и своевременно поставлялись на рынок", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что в настоящее время правительство принимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, так как имеет место вывоз дизельного топлива и бензина в соседние страны.
 

Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас готовим решения, направленные на сохранение цен для внутренних потребителей и их корректировку для внешних потребителей, чтобы цены соответствовали рынкам соседних стран. Это позволит стабильно обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-смазочными материалами", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Руководством ПНХЗ также были подняты вопросы по качеству поступающей на предприятие нефти и обеспечению большей свободы в части закупки оборудования.
 
Глава правительства поручил соответствующим госорганам проработать их для принятия необходимых решений.
 

В Казахстане сахар подорожал на 87% за год

19.08.2022, 11:31 53736
В Казахстане сахар подорожал на 87% за год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане сахар подорожал на 87% за год, производство выросло на 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге - сразу на 86,6% больше, чем годом ранее", - сообщает energyprom.kz

 
По данным аналитиков, сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области: сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область. Наименьший рост цен был отмечен в столице: плюс 58,3%. 
 
Среди крупных городов страны дороже всего килограмм сахара стоил в Алматы (581 тенге), Конаеве (555 тенге) и Атырау (554 тенге). Самая низкая цена была зафиксирована в Актобе (449 тенге). 
 
Отмечается, что за январь-июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тысячи тонн сахара - на 9% больше, чем годом ранее. 
 

Наибольший объем производства традиционно пришелся на Жамбылскую область: 96 тысяч тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объема производства по РК составила 64,3% против 60,3% годом ранее", - сообщают эксперты. 

 
По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 57,1% против 48% годом ранее. 
 
Также доля импорта, соответственно, сократилась с 52% до 42,9%. В страну завезли 63,5 тысячи тонн сахара, минус 38,9% за год. Объем реализации на внутреннем рынке также уменьшился: на 25,6%, до 147,7 тысячи тонн. 
 

За январь-июнь 2022 года в страну завезли 210,6 тысячи тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии на сумму 126,4 млн долларов США. Сокращение объема в натуральном выражении составило 11,3%, в денежном, напротив, наблюдался рост на 15,3%", - отмечают аналитики. 

 
Сообщается, что из стран СНГ Казахстан завез 65,3 тысячи тонн сахара и сахарозы - на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на Россию: 62,4 тысячи тонн, годовое сокращение - на 42,5%. 
 

Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане

18.08.2022, 17:23 61811
Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 18,7%, сообщает Бюро национальной статистики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, за прошедшую неделю подорожали: рожки - на 2,1%, соль - на 1,3%, подсолнечное масло - на 1,3%. 
 
В то же время в магазинах подешевели овощи: лук, картофель, морковь и белокочанная капуста. 
 
В бюро также озвучили средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК: 
 
рожки - 271 тенге за килограмм;
 
мясо кур - 1163 тенге за килограмм;
 
масло подсолнечное - 844 тенге за литр;
 
соль - 63 тенге за килограмм.
 
В ведомстве напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. 
 
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане составила 15%. 
 

"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок

18.08.2022, 16:29 53646
"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов. Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке", - сообщает Акорда. 

 
Президент приветствовал решение компании перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок. 
 
Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

Ранее сообщалось, что Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу. 
 

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