Онлайн-линейки, дистанционка и дежурные классы: как будут учиться казахстанские школьники

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки РК рассказали о том, как начнется учебный год в казахстанских школах, передает Kazakhstan Today.

По информации МОН РК, 1 сентября в школах пройдут онлайн-линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года.

Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные устройства и средства связи", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, в целях сохранения здоровья детей и педагогов, в школах будет осуществляться дистанционное обучение предшкольных, 1-11 классов.

Дистанционное обучение - это обучение, когда учитель и ученик взаимодействует в удаленном режиме. При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернет-платформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет. В сельских школах с благоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном, обучение предшкольных, 1-11 классов будет осуществляться в обычном режиме. При этом будут строго соблюдаться санитарные требования. Если родители решили не отправлять детей в школу, то школа обучает их дистанционно. Для обучающихся предшкольных классов, 1-4 классов по заявлениям родителей открываются дежурные классы . В дежурном классе будут обучаться не более 15 детей. За каждым дежурным классом закрепляется учитель. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями специальных школ-интернатов по заявлениям родителей могут обучаться в штатном режиме. Дети при этом проживают в интернате, школа работает в закрытом режиме", - уточнили в ведомстве.

Это обычные задания, которые обучающиеся выполняли на уроках в классе для закрепления новой темы, повторения пройденного материала или дома при подготовке к урокам в школе. Они не изменились. В условиях дистанционного обучения домашние задания стали называться учебными заданиями", - отметили в МОН РК.

Ведомство также проинформировало о работе специальных организаций образования.

В новом учебном году работу специальных организаций образования как в дистанционном формате, с использованием интернет-платформ, так и в штатном режиме индивидуально и в группах с соблюдением норм санитарной безопасности обеспечат более 9700 педагогов. Накануне нового учебного года для школьников с особыми образовательными потребностями и их родителей подготовлены рекомендации по дистанционному обучению. На официальном сайте Национального научно-практического центра коррекционной педагогики размещены электронные версии учебников и видеоуроки", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в РК функционируют 420 специальных организаций образования, в том числе 195 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), 75 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 98 специальных школ, 14 реабилитационных центров, 38 специальных дошкольных организаций. В кабинетах психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центрах получают поддержку 24 503 ребенка, из них 2415 детей не посещают школу в связи с тяжелыми нарушениями.

В новом 2020-2021 учебном году специальным организациям образования предоставляется возможность работать в форматах дистанционного, штатного, а также закрытого режима по согласованию с главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий.

Закрытый режим, то есть одновременный заезд обучающихся и сотрудников для проживания в школе-интернате, рекомендуется для спецшкол по обучению детей с сохранным и нарушенным интеллектом. Специальные детские сады будут работать в режиме детских садов общего типа", - отметили в пресс-службе МОН РК.

Вместе с тем работа ПМПК, КППК и реабилитационных центров будет осуществляться в штатном режиме с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований и в дистанционном формате с применением специальных технологий.

Специальные организации образования согласовывают формат обучения с родителями.

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