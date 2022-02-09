С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения

НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований, считает глава МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал, какого эффекта ждет ведомство от интеграции вузов и НИИ. По его мнению, вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований поэтому важно объединить усилия университетов и НИИ. Для решения этой задачи стороны пописали соглашения.

Мы видим, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект. Положительным примером стало сотрудничество Казахского национального университета им. аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа "Вирусология", открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса", - пояснил министр.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что подразумевает интеграция вузов и НИИ:

1. Ведущие ученые работающие в НИИ будут вести занятия в вузах, рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется.

2.Вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований найдут применение в образовательном процессе. Также в планах - совместная работа по подготовке кадров.

3.Для магистрантов и докторантов будут открыты двери в НИИ и их лаборатории. Подписанными соглашениями уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности.

4.Будут работать более 100 совместных диссертационных советов, в состав которых войдут работники и вузов, и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов.

5.Принято решение о создании информационной системы е-lab, при помощи которой научные сотрудники смогут мониторить, в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория и, заранее записавшись, воспользоваться ее техническими возможностями.

Принимаемые меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров. Эти новшества помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь", - уверен Асхат Аймагамбетов.