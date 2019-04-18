На суммы от 3 МРП и выше будут штрафовать родителей школьников за прогулы

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Родителей казахстанских школьников будут штрафовать за прогулы детей на суммы от 3 МРП и выше, передает Kazakhstan Today.

В законе "Об образовании" говорится о том, что каждый родитель отвечает за получение знаний своих детей, поэтому если ребенок не посещает определенное количество дней, то естественно, мы рассматриваем его сначала на комиссии по делам несовершеннолетних, а далее прокуратурой дела передаются в суд. Суд рассматривает и выносит ответственность об адмштрафах - от 3 МРП и выше. Поэтому для этого существует комиссия по делам несовершеннолетних и поэтому количество таких детей у нас всегда на контроле", - сказала на пресс-конференции в правительстве 15 апреля вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева.

Она добавила, что сейчас на учете в ведомстве имеются "несколько таких семей".

Родители там отвечают по закону вплоть до того, чтобы лишали родителей родительских прав", - уточнила она.

Напомним, с 1 января 2019 года месячный расчетный показатель составляет 2525 тенге.

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