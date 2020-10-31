Еще 57 претендентов получили стипендии "Болашак"

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом распределила 57 стипендий "Болашак" для обучения в магистратуре, докторантуре и зарубежных стажировок, передает Kazakhstan Today.

Очередное заседании комиссии прошло сегодня под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, сообщила пресс-служба Акорды.

Решением комиссии стипендия присуждена 57 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира", - уточнили в пресс-службе.

По итогам заседания госсекретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".

Ранее был утвержден перечень вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы "Болашак".

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