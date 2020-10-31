Еще 57 претендентов получили стипендии "Болашак"

Очередное заседании комиссии прошло сегодня под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, сообщила пресс-служба Акорды.
Решением комиссии стипендия присуждена 57 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира", - уточнили в пресс-службе.
По итогам заседания госсекретарь дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".
Ранее был утвержден перечень вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы "Болашак".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства