60% государственных образовательных грантов выделены на технические специальности

В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июня Министерство науки и высшего образования опубликовало список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах.





Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 гранта. Далее "Педагогические науки" - 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" - 10 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" - 7388 грантов.





Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3653 гранта. Проект "Серпін" предусматривает получение образования по четырем направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь Южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.





Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.





По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.





Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру - более 1800.





Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:











