Пять школьников из Кызылординской области поступили в международную школу

Фото: kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 5 сентября. Kazakhstan Today - Пять школьников из Кызылординской области поступили в "Astana Garden School", передает Kazakhstan Today.

При поддержке акимата Кызылординской области пять учеников поступили в международную школу "Astana Garden School". Руководитель областного управления образования Майра Мелдебекова встретилась со школьниками и их родителями, сообщает сайт акимата Кызылорды.

Мы всегда поддерживаем наших одаренных детей. По результатам экзаменов пять учеников приняты в частную школу "Astana Garden School" в Нур-Султане. Это большая ответственность. Вы должны получить хорошее образование. Надеемся, что в будущем вы станете сильными специалистами и будете работать для блага нашей страны", - сказала Мелдебекова.

В акимате отметили, что студенты были приняты на основе специального экзамена. Стоимость двухлетнего обучения, проживания в общежитии и другие расходы будут оплачиваться на основе гранта акима.

Как сообщалось ранее, 158 выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды приняты в отечественные и зарубежные вузы . Из них 98% стали обладателями образовательных грантов ведущих университетов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

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