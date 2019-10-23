Казахстанцы возмутились заданием для четвероклассников указать доходы родителей

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Очередное школьное задание для учащихся четвертых классов стало темой для споров в соцсетях. Детей попросили описать доходы и расходы семьи, передает Kazakhstan Today.

Пост с заданием разместил в Facebook житель столицы Борис Сартаев. Составители учебного материала просят указать доходы отца и матери, а также рассчитать расходы семьи, в которые включили: коммунальные платежи, продукты питания, кредит, развлечения и другие пункты.

Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира (есть такой предмет в 4 классе), нужны некоторые данные. Смотрю и, мягко сказать, офигеваю... Товарищи составители учебников, а вы часом в налоговой по ночам не подрабатываете? Это че за вопросы!!! Решили у всех через детей данные выпытывать о семейном бюджете?" - написал автор поста.

При этом он выразил мнение о незаконности сбора через детей подобной информации.

В комментариях к посту мнения разделились. Часть пользователей разделили возмущение Бориса Сартаева, в одном из комментариев такое задание называют "днищем новой системы образования".

В то же время другие указали на то, что целью задания является показать детям смету доходов и расходов, а для его выполнения не нужно указывать реальные доходы и расходы.

Это очень помогает ребенку понять, что, помимо игрушек, родители тратят немало денег на жилье, продукты, лекарства. Хорошая тема. Иначе, как сейчас ходят мемы, люди, начинающие самостоятельную жизнь, ожидают, что при зарплате 100 тыс. через 10 месяцев будут иметь в кармане 1 млн", - пишет пользователь Laura Nazar.

Вместе с тем автор поста подчеркнул, что, давая задание, учитель не задал нужное направление, поэтому ребенок воспринял его буквально, обращаясь к родителям с конкретными вопросами.

Про задание я вообще не знал. Приходит дочь, спрашивает про доходы папы, мамы, про кредиты - в каких банках. Для ребенка задание - это конкретный алгоритм действий. Если не сделаю так, учитель поставит двойку. Так пишите в задании - придумайте и распланируйте бюджет семьи. Я задание потом увидел. И то, если бы не спросил дочь, и не показала бы", - рассказал автор.

Отметим, что с начала введения обновленного содержания образования, казахстанцы не раз подвергали критике школьные учебники и конкретные задания в них. В частности, преподаватель истории из Кокшетау Алия Ахметова раскритиковала внедренную МОН обновленную программу , а также озвучила проблемы, волнующие учителей. "Страх, тревога, стресс, заведомое ожидание отрицательного результата - это те эмоции и чувства, лично у меня, которые я связываю с так называемой "обновленкой", - заявила учитель.

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