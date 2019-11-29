Депутаты возмутились платной системой "Кунделик"

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - В ходе обсуждения на пленарном заседании мажилиса проекта закона "О статусе педагога" депутаты возмутились тем, что ряд услуг системы контроля успеваемости "Кунделик" являются платными, и потребовали решить этот вопрос с разработчиками программы, передает Kazakhstan Today.

По информации главы МОН Асхата Аймагамбетова, в системе "Кунделик" бесплатно предоставляется лишь услуга по контролю оценок. Что касается аналитики, прогнозов, сравнительного анализа успеваемости школьника, то эта информация является платной, пишет Kazpravda.kz

С таким положением вещей не согласился спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Педагоги просили навести здесь порядок. Им приходится отвечать на неудобные вопросы, не зависящие от них. И они абсолютно правы", - сказал он.

Мнение спикера поддержал и депутат Аманжан Жамалов. Компанию-разработчика системы "Кунделик" он назвал "одиозной".

Компания, о которой идет речь, разработчик - это российская компания, насколько мне известно, "Дневник. Ру". Она достаточно одиозная и в самой России. Все ее приложения платные. И в России идет большое возмущение. Для вас она является основным поставщиком. С ними вообще нельзя связываться или надо с ними жестко поговорить", - сказал он.

По словам главы МОН, в данное время ведомство проводит переговоры с российским разработчиком по доступности функционала.

Мы сейчас проводим с ними работу, я направил им требования касательно функционала, доступности мобильных приложений, и дальше в этой части мы будем дорабатывать", - сказал он.

Нурлан Нигматулин потребовал активизировать работу в этом направлении.

Это наши граждане, родители этих детей. Педагоги тоже наши граждане. Это наши избиратели. Поэтому встретьтесь, пожалуйста, с этой компанией, сведите их с педагогами, родителями. Надо идти навстречу. Это очень важно", - сказал он.

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