Управление образования Алматы рекомендует школам перейти на шестидневку

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В текущем году по рекомендации Министерства образования и науки часть школ перейдут на шестидневную неделю. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметила спикер, школы будут самостоятельно определять, учиться им пять или шесть дней в неделю. Пока точных данных по данному вопросу в управлении образования нет.

Сейчас еще школы рассматривают этот вопрос: смотрят учебные планы, нагрузку на детей, на учителей. Но большинство школ выбирают шестидневку во избежание нагрузок каждый день", - проинформировала Ляззат Жылкыбаева.

Она также отметила, что управление образование поддерживает возврат к шестидневке с учетом того, что весь прошлый учебный год и одна четверть предыдущего проходили в онлайн-формате.

В целях восполнения потерь в знаниях и чтобы немножко разгрузить детей ежедневно, мы рекомендуем для школ шестидневку", - отметила она.

По данным управления образования, в Алматы функционируют 287 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 80 частных. Предварительный контингент учащихся с 1 по 11 классы в 2021-2022 учебном году составляет около 300 тыс. В первый класс на сегодняшний день поступило около 30 тыс. детей.

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