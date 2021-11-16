МОН продлил срок приема документов в магистратуру и докторантуру

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Срок приема документов для поступления в магистратуру и докторантуру в Казахстане продлен до 18 ноября включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру был объявлен 1 ноября. С учетом обращений от казахстанцев срок подачи заявок продлен еще на три дня, сообщили в пресс-службе МОН РК.
Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что прием в магистратуру и докторантуру теперь будет проходить два раза в год: традиционно - летом и дополнительно зимой.
Министерство ставит во главу угла интересы студентов. Именно поэтому министром было принято решение о предоставлении второй возможности для поступления. В случае успешной сдачи тестов претенденты смогут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.
Регистрация на участие во втором комплексном тестировании в магистратуру и вступительных экзаменах в докторантуру проходит на сайте Национального центра тестирования МОН РК. Комплексное тестирование в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру пройдут с 19 ноября по 11 декабря 2021 года.
Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будут приниматься до 25 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру и докторантуру пройдет с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.