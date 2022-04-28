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В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых

27.04.2022, 12:42 3961
В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балага лайык» запустили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе отметили, что акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!". В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др.
 
По данным ведомства, через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.
 

Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню и в каких столовых продается вредная продукция - фастфуды, газированные напитки", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

 
В МОН разъяснили условия проведения акции. Первый этап называется Check your school. Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, а также по ссылке в Telegram-бот Balagakz_bot. Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалагаЛайык #balagalaiyq.
 
Уточняется, что видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото - не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования. 
 
По информации ведомства, специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того как будет проведена "работа над ошибками", в Instagram balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до" и "после".
 

Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", - добавила Элина Паули.

 

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Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета

27.04.2022, 15:18 2996
Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах проделанной за год работы и планах дальнейшего развития университета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, ректор КазНУ ознакомил главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.
 

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения", - сообщает Акорда. 

 
По словам главы университета, к 2024 году вуз планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.
 
Отдельно Туймебаев остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также о том, что более 2 тысяч преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.
 
В завершение встречи глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

 

Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ

26.04.2022, 14:43 7361
Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ
Фото: aktobetimes.kz
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые правила в прямом эфире в Facebook разъяснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. По ее словам, как и прежде, выпускникам необходимо для получения аттестата сдать пять экзаменов, но для подтверждения "Алтын белгi" один из них - по математике нужно пройти на базе НИШ.
 

Это не новый предмет и не новые задания, это та же математика, которая сдается как в своей школе, так и в НИШ. Разница в том, что если выпускник претендует на получение знака "Алтын белгi", то он обязан этот предмет сдать на базе НИШ, где будет обеспечено внешнее оценивание его учебных достижений", - сказала вице-министр. 

 
При этом она отметила, что отличники могут сдать экзамен по математике и в своей школе, если не хотят претендовать на аттестат особого образца. В этом случае они получат аттестат с отличием.
 
По данным МОН, в этом году школу заканчивают более 170 тысяч 11-классников, из них на знак "Алтын белгi" претендуют более 7,5 тысячи. На начало этого учебного года претендентов было значительно больше - более 12,5 тысячи.
 
Ранее сообщалось, что бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане.
 

МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны

25.04.2022, 09:58 13026
МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки существенно сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться по 53 квалификациям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МОН, более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Но поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерством проведена поэтапная работа по их сокращению. В этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" и др. 
 

Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяет рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения. Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно. Колледжи все более активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые в свою очередь предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах. Такая форма называется дуальным обучением. Это уже положительно сказывается на качестве образования. Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО.
 

В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО

25.04.2022, 08:50 14131
В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане перенесли сроки квалификационного тестирования для педагогов и мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО) по техническим причинам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сожалением сообщаем о том, что наши попытки решить технические вопросы без приостановления тестирования не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены перенести все виды тестирования, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, на более поздний срок", - сообщили в Национальном центре тестирования.

 
Отмечается, что информация о новой дате и времени тестирования будет доступна в личном кабинете в разделе "Моя история" на следующей неделе.
 
В НИТ напомнили, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены.
 

Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана

21.04.2022, 14:33 23981
Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Уличные туалеты еще остаются при 50 школах в Казахстане. Два года назад их было более 2,5 тысячи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, МОН и акиматы провели большую работу по строительству цивилизованных санузлов в школах, пишет Liter.kz.
 

Два года назад в стране было 2700 уличных школьных туалетов. Если учитывать, что общее количество школ у нас порядка 7500, это большой процент. За два года была проведена серьезная работа, в настоящее время остались порядка 50 уличных туалетов", - сказал министр в кулуарах сената. 

 
По его словам, большинство из этих 2700 школ находятся в сельской местности, где нет центральной канализации, водоснабжения и ассенизаторского оборудования. Поэтому в первую очередь потребовалось строительство коммуникаций. До начала нового учебного года туалеты в оставшихся 50 школах тоже планируют привести в порядок.
 
Напомним, что в конце 2019 года в РК началась активная работа по ликвидации уличных туалетов в школах. Это произошло после того, как в Таразе семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете.
 

Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане

20.04.2022, 15:43 27211
Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК. Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже, сообщается в пресс-релизе МОН РК.
 
Участникам тестирования необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.
 

Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", - сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

 
Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания - это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.
 

Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию", - сообщили в МОН.  

 
Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке.
 

Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть

19.04.2022, 17:29 31146
Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов предлагает вернуть лицензирование частных детсадов для обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на то, что это частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и тех, которые не дают их. Потому что среди тех и других бывают такие случаи", - сообщил глава МОН.

 
По мнению министра, для обеспечения безопасности детей нужно вернуть лицензирование и значительно усилить требования к детсадам.
 
Так, по словам Аймагамбетова, в каждом детсаду должна быть установлена видеокамера. Также каждый детсад должен получить при открытии заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Кром того, в дошкольных учреждениях должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией, а их количество соответствовать определенным типовым требованиям. 
 

Когда в садике 25 - 30 детей и с ними постоянно работает один и тот же специалист, не мудрено, что через 2 недели, месяц человеку очень трудно совладать со своими эмоциями. И вот то, что происходит, - это следствие этих факторов. Поэтому в государственных детских садах работают два специалиста, то есть до обеда работает воспитатель и нянечка, и после обеда приходит другой воспитатель и няня. Это не просто так, это результаты исследования, потому что это очень большая психоэмоциональная нагрузка", - пояснил министр.

 
Он отметил, что приказ по обязательным требованиям к детсадам будет принят в течение месяца и все будут обязаны ему соответствовать.
 

Что касается лицензирования, у нас две попытки уже были, мы это как механизм инициировали и пытались внести в законодательство. Но согласие не было получено, и наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство", - сообщил министр.


Напомним, депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады после инцидента в центре для детей-аутистов, с которыми жестоко обращались воспитатели.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировали юрист и уполномоченный по правам ребенка в РК.

На встрече с президентом глава МОН пообещал, что ответственность частных детсадов будет усилена.
 

МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч

19.04.2022, 15:34 31411
МОН: число образовательных грантов вырастет до рекордных 73 тысяч
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По информации Министерства образования и науки РК, в текущем году количество образовательных грантов для обучения в вузах будет увеличено до рекордных 73 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также вырастет госзаказ и на обучение в колледжах, сообщили в пресс-службе МОН.
 

Для обучения в колледжах в этом году количество образовательных грантов увеличивается до рекордного количества - 31 тысяча грантов. Больше всего грантов будет предоставлено по техническим специальностям. Мы отменили экзамены и ввели специальные квоты для социально уязвимых категорий граждан", - сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

 
При этом он отметил, что гранты будут предоставляться не всем колледжам, а тем, которые выберут сами студенты. То есть при распределении финансирования будет действовать принцип "деньги следуют за студентом". По мнению главы МОН, это повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров.
 
В пресс-службе Минобразования и науки также отметили, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта. 
 
В этом году при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам. В 2022 году по поручению главы государства в приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.
 
Ранее Аймагамбетов сообщил, что у выпускников будет две попытки поступить на грант.
 

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