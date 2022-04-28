В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балага лайык» запустили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZKAHSTAN TODAY.

В пресс-службе отметили, что акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!". В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др.

По данным ведомства, через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.

Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню и в каких столовых продается вредная продукция - фастфуды, газированные напитки", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

В МОН разъяснили условия проведения акции. Первый этап называется Check your school. Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, а также по ссылке в Telegram-бот Balagakz_bot . Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалагаЛайык #balagalaiyq.

Уточняется, что видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото - не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования.

По информации ведомства, специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того как будет проведена "работа над ошибками", в Instagram balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до" и "после".

Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", - добавила Элина Паули.