Акимату Алматы предоставят дополнительные полномочия в сфере образования

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В Алматы хорошо организована работа по развитию дополнительного образования… В целом следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами. Поэтому, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал мегаполиса, министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы", - рассказал Аймагамбетов на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что в нормативных актах МОН будут предусмотрены особые условия и компетенции.
Кроме того, организации образования города будут нашими главными инновационными площадками. Со своей стороны руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы", - отметил министр.
Аймагамбетов также рассказал о планах по модернизации объектов дополнительного образования города. Так, помимо полной модернизации действующего Дворца школьников, будут введены в эксплуатацию два современных центра инновационного творчества.
Кроме того, на следующий год запланировано строительство трех домов школьников со сносом старых зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы.
Продолжится работа по реконструкции школьных спортивных площадок. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов", - пообещал министр.
Вместе с тем, по его словам, увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа.