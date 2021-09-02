Аймагамбетов поздравил учителей, учащихся и родителей с Днём знаний

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Министр образования Асхат Аймагамбетов поздравил педагогов, учащихся и родителей с Днём знаний, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

День знаний - важный праздник, и, думаю, в этом году мы по-особенному воспринимаем его. Ранее в связи с пандемией часть наших школ были вынуждены перейти на дистанционный формат. И сегодня, 1 сентября, более 7 тысяч школ открывают свои двери и начинают новый учебный год в традиционном формате. Знания, которые дают учителя не через экраны гаджетов, а посредством живого общения с детьми, не сравнимы ни с какими современными технологиями", - отметил Асхат Аймагамбетов.

Сегодня, 1 сентября, министр образования и науки посетил Косшынскую среднюю школу №2 Акмолинской области и принял участие в торжественной линейке. На ней министр вручил первоклассникам их первые учебники и пожелал школьникам крепкого здоровья и новых интересных открытий. В этом году порог школы переступили около 394 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться рекордное количество учащихся - около 3,6 миллионов детей. Асхат Аймагамбетов отметил важную роль педагогов в обучении детей.

Я с уважением и особым трепетом отношусь к нашим коллегам - учителям. Пандемия ясно высветила неоценимую роль учителя в образовательном процессе, его профессионализм, опыт, особый подход и участие в жизни ученика. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег за их труд, за то, что они в такие короткие сроки сумели приспособиться к новым условиям. Конечно, пандемия повлияла на качество обучения, поэтому в новом учебном году мы должны провести работу по восполнению потерь в знаниях учащихся", - подчеркнул глава министерства.

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