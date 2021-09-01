Аймагамбетов вручил призерам международных олимпиад благодарственные письма от президента

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Асхат Аймагамбетов провел неформальную встречу с призерами международных олимпиад, на которой вручил им благодарственные письма, подписанные президентом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





В этом году на крупнейших международных соревнованиях наши школьники завоевали 26 медалей, среди которых 2 золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых, обновив тем самым рекорды последних лет. Во время нашей беседы дети поделились историями своих побед, озвучили свои предложения и задали интересующие вопросы. Вместе со школьниками и тренерами мы обсудили дальнейшие направления развития олимпиадного движения", - написал министр образования и науки на своей странице в Facebook .

В этом году республиканский этап олимпиады прошел в новом электронном формате. Также были приняты новые меры по обеспечению академической честности. Тренеры и сами школьники предложили дополнительные меры по усилению работы в данном направлении.





В завершение встречи министр вручил призерам олимпиад благодарственные письма, подписанные президентом страны. Ранее благодарственные письма от имени министра были направлены родителям 3000 одаренных детей.

Я хочу еще раз поблагодарить педагогов, родителей и тренеров всех участников олимпиад. Ваша заслуга в достижении таких результатов бесспорна. Хочу отметить, что Министерство образования и науки, в свою очередь, продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше продолжали покорять мировой пьедестал и достойно представлять нашу страну", - подчеркнул министр.

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