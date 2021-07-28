Более 310 тысяч заявлений подано для приема в первый класс

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Более 310 тысяч заявлений для приема в первый класс поступило от казахстанцев на сегодняшний день, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прием документов стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа 2021 года. В этом году в распоряжении родителей было 4 месяца для того, чтобы подать заявки. Такие сроки были обозначены, чтобы родители будущих школьников могли заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности. Администрации школ это позволяет заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников, распределять часы среди учителей и определять состав педагогов в зависимости от количества классов. В связи с этим ведомство напоминает о важности своевременной подачи заявления.

Мы продлили сроки приема документов, и в этом году они длятся 4 месяца. Это время предоставлено для того, чтобы и родители первоклассников, и администрации школ провели подготовку к учебному процессу. Кроме того, 10 августа в школах начнет работу подготовительная группа, в которую по желанию родителей могут ходить дети, не посещавшие дошкольные организации или не прошедшие предшкольную подготовку", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Прием заявлений проводится в электронном формате через портал "Электронного правительства" Еgov.kz. Для поступления в школу необходимо представить следующие представить документы о состоянии здоровья (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у), цифровую фотографию ребенка размером 3х4 см. Заявление рассматривается один рабочий день.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в "красной" зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.

Ведомство ожидает, что в этом учебном году в школу пойдут более 380 тысяч первоклассников.

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