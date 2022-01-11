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Депутат высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов

05.01.2022, 13:44 3216
Депутат высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - По словам депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, новая система аттестации педагогов, а также некоторые подходы к порядку приема и увольнения работников неблагоприятно сказывается на кадровом ресурсе учителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минобразования, текущий дефицит педагогических кадров составляет порядка 26 тысяч единиц. Кроме того, больше 15 тысяч учителей - работники предпенсионного и пенсионного возраста, сказала депутат.
 
В своем депзапросе Смышляева отметила, что частым поводом для обращений педагогов является качество и частота изменения подзаконных нормативно-правовых актов в сфере аттестации педагогов. 
 

До сих пор до конца не отработан порядок самой услуги. Например, при прохождении национального квалификационного тестирования, при регистрации на тест не определены сроки выдачи талона. Отсутствуют разработанные тесты по специальным дисциплинам. Не отработан порядок хранения видеозаписей аттестационной комиссии и доступа к ним при возникновении споров", - уточнила она.

 
По ее словам, из-за организационных проблемам педагоги вынуждены "пропускать" очередную аттестацию. Упущенное время приводит к значительным материальным потерям, судебным искам и трудовым спорам. 
 
Кроме того, вопросы вызывают требования к составу аттестационного портфолио. 
 

Например, необходимо приложить сертификаты о повышении квалификации. Как ответ на повышенный спрос на услугу - на "дрожжах" вырос рынок частных центров повышения квалификации, действующих без контроля, разрешений и уведомлений. Формально они выдают сертификаты, но всегда ли они выдают нужные для работы знания?" - заявила Смышляева.

 
Еще одно требование - успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах. 
 

В списке "зачетных" соревнований, дипломы которых принимаются при аттестации педагогов, порядка 30 позиций. Большая часть предполагает оплату за участие. Причем делать это должны родители. А если у них нет возможности или желания платить за участие в таких конкурсах?" - задается вопросом мажилисмен.

 
По словам депутата, в последнее время школы буквально обложили приказами, касающимися порядка приема, ротации и увольнения педагогов. 
 

Возможно, предлагаемая конструкция конкурсного отбора действительно снизит коррупционные риски при приеме на работу при большом числе соискателей. Однако возникает вопрос, как она будет реализована при сохраняющемся дефиците кадров? Вызывает опасение и необходимость ротации директоров школ. Исторически сложилось так, что школа - это не краткосрочный стартап, который дает быстрые результаты, это фундаментальный системный институт, требующий долгосрочных управленческих инвестиций. Тем более, что среди менеджеров образования также нет избытка квалифицированных специалистов", - утверждает она.

 
Учитывая вышеизложенное, депутат предлагает:
 
- провести реинжиниринг услуги по аттестации педагогических работников и устранить все имеющиеся процедурные неточности;
 
- пересмотреть подходы к порядку отбора, приема и увольнения педагогических кадров с учетом ситуации с дефицитом как в целом, так и в разрезе регионов;
 
- ввести учет и рассмотреть возможность введения разрешительного механизма для работы учебных центров повышения квалификации педагогов, в том числе совместно с палатой предпринимателей "Атамекен".

Ранее глава МОН РК рассказал о новых правилах приема педагогов.
 

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Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане

11.01.2022, 14:28 1146
Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил президент РК, вопрос доступности высшего образования остается злободневным. 
 

Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - отметил Токаев. 

 
По его словам, необходимо в целом изменить взгляд на образование.
 

Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников", - подчеркнул Токаев.

 
Глава государства также поручил разработать специальную программу по привлечению педагогов.
 

Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно... Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей", - добавил президент.

 

Казахстан возглавил Совет СНГ в области образования

01.01.2022, 01:32 13121
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Казахстан начинает свое председательствование в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ. Также в этом году в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о председательстве Казахстана в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году единогласно было принято по итогам заседания Совета сотрудничества в области образования стран СНГ, которое состоялось в Армении в прошлом году.
 

На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования. Также было принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных мероприятий по продвижению образовательных программ", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

 
Тема VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который пройдет в Казахстане, будет посвящена новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.
 

Ряд российских вузов откроет филиалы в Казахстане

31.12.2021, 11:53 16091
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Министры образования Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым. 
 
Стороны провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

В ходе рабочего визита мы провели ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова", - рассказал Куаныш Ергалиев.

 
Также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. 
 

Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы "Болашак" в части направления стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы", - добавил вице-министр.

 
Ранее Касым-Жомарт Токаев в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным затронул вопросы образования. По его словам, Казахстану нужны технические специалисты, и образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов.
 

Абитуриентам с собыми образовательными потребностями будут предоставлять дополнительное время для сдачи ЕНТ

28.12.2021, 11:48 22071
Абитуриентам с собыми образовательными потребностями будут предоставлять дополнительное время для сдачи ЕНТ
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Дополнительное время для сдачи единого национального тестирования будет предоставлено абитуриентам с особыми образовательными потребностями в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова Национальным центром тестирования будет принят ряд мер для того, чтобы абитуриенты с особыми потребностями могли проходить ЕНТ в наиболее комфортных условиях. 
 

В следующем году поступающие с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные: в течение 4 часов 40 минут", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

 
В ведомстве также рассказали, что в следующем году тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер- 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это необходимо для ведения контроля за ходом сдачи экзамена и обеспечения прозрачности тестирования.
 
После завершения ЕНТ-2022 до конца календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случаях обнаружения фактов использования запрещенных предметов либо других нарушений результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
 

В 2022 году ЕНТ также будет проходить в электронном формате. Поступающие традиционно сдают тестирование по трем обязательным предметам (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и двум профильным предметам", -добавили в ведомстве.

 

В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое

27.12.2021, 16:36 25341
В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое и составила 5640 тенге. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЕНТ (в июне) для выпускников школ 2022 года будет бесплатным. Так было всегда, таким и остается. А сдача ЕНТ для поступающих в ВУЗ на коммерческой основе платно - это, к слову, тоже не новость. Здесь вопрос в увеличении стоимости. С 2012 по 2021 год стоимость платного ЕНТ составляла-2242 тенге, а с 2022 года-5640 тенге", - написал на своей странице в Instagram Руслан Емелбаев.

 
Также он пояснил причины повышения цен на ЕНТ в Казахстане. По словам директора Национального центра тестирования, "в эпоху информационных технологий самое главное - обеспечить безопасность информации. Исходя из этого возникает необходимость организации единой цифровой экосистемы (процесс регистрации-тестирования-оценки) и специальной закрытой VPN-сети для компьютерного тестирования".
 
Руслан Емелбаев сообщил, что вырученные средства пойдут на аренду пунктов для проведения ЕНТ (компьютеры, камеры, устройства идентификации Face ID, офисные, медицинские, санитарные оборудования и др.).
 
По его словам, большое внимание уделяется содержанию вопросов ЕНТ. В связи с этим растут требования и к разработчикам тестов. Соответственно, повышение заработной платы разработчиков тестовых заданий, экспертов и членов апелляции также является нормальным явлением. Также предусмотрена матрица организации апелляции.

Таким образом, платежи, которые вы совершаете, расходуются по своему назначению. Поэтому надеемся, что вы все правильно взвесите и с пониманием воспримете тот факт, что рост цены обусловлен вышеизложенными обстоятельствами", - отметил он.

 
 

О новых правилах приема педагогов рассказал Аймагамбетов

24.12.2021, 15:51 31971
О новых правилах приема педагогов рассказал Аймагамбетов
Фото: westernjournal.com
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - О новых правилах приема педагогов на работу сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Теперь прием на работу будет осуществляться посредством конкурса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев. Сразу отмечу - изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу", - сообщил в своем Facebook Асхат Аймагамбетов.

 
По словам Аймагамбетова, ранее четкой регламентации не было, и директор школы единолично принимал решение о том, кого принимать на работу и по каким показателям.
 

В ряде регионов фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы.

 
В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам", - написал Асхат Аймагамбетов.
 
Как сообщили министр образования, при трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка.
 
По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.
 
Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.
 
В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.
 
Субъективизм сводится до минимума.
 
Кстати, еще мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить 3 балла, за негативную лишиться 5 баллов.
 
Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе. Правилами предусмотрено обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.
 
Важно отметить, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию "Педагог".
 
Отмечу, что допускается прием на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на 8 часов по одному предмету. А также распределение вакантных должностей при наличии не менее 8 часов среди педагогов данной организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных 9 и более часов по одному предмету.
 
Принятые правила обсуждались с педагогической общественностью, с экспертами, директорами школ, методистами, руководителями управлений образования и представителями других организаций образования. Данные меры направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение качественного отбора кандидатов на должность педагога.
 
 

В Акмолинской области состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования

19.12.2021, 11:28 59251
Фото: УВП Акмолилинской области
КОКШЕТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Шортандинском районе Акмолинской области с участием акима состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в пресс-службе акимата Шортандинского района, кабинет открылся в общеобразовательной школе №1 поселка Шортанды Шортандинского района.
 
В приветственном слове аким района Бауыржан Малгаждаров отметил необходимость организации для детей с особенностями развития.
 

Согласно индивидуальной программе развития, в кабинете будут обучать 26 детей, из них 3 обучающихся на дому и 5 учащихся коррекционного кабинета получат возможность воспитываться в общих группах наравне со сверстниками и получать необходимую индивидуальную поддержку каждый день без отрыва от общеобразовательного процесса", - сказал спикер.

 
Коллектив организации состоит из дефектолога, педагога-психолога, координатора по инклюзивному обучению, социальных педагогов и ассистентов, готовых оказать психолого-педагогическую коррекционно-развивающую работу с детьми с особыми образовательными потребностями, также консультационную поддержку родителей.
 
К слову, такие кабинеты также открыты в Астраханском, Есильком и других районах региона. 

 

В Нур-Султане построили 7 новых школ

16.12.2021, 15:28 84071
В Нур-Султане построили 7 новых школ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В столице построили еще 7 школ на 20 тысяч ученических мест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в текущем году было построено 15 школ, которые позволили создать 40 тысяч ученических мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт столичного акимата.
 

Завершили строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест. К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т.д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения". 

 
За счет новых школ количество трехсменных учебных заведений сократилось на 5, также снят вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах, сообщил Кульгинов. 
 
По его словам, количество людей в столице ежегодно растет. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. 
 

Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно", - отметил Кульгинов. 

 
По его словам, в следующем году планируется построить 16 школ. Всего в рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 70 школ. 
 

В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях", - написал Кульгинов.

 
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе построят 8 новых государственных школ. 
 
Так, в настоящее время в городе ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8 263 места. На ближайший период запланировано строительство еще 4 государственных школ на 3500 мест, 11 новых корпусов на 4400 мест, а также совместно с частными инвесторами проведение реновации 4 школ с увеличением их проектной мощности и открытие 5 частных организаций на 6 тыс. мест. 
 

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