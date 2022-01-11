Депутат высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - По словам депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, новая система аттестации педагогов, а также некоторые подходы к порядку приема и увольнения работников неблагоприятно сказывается на кадровом ресурсе учителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минобразования, текущий дефицит педагогических кадров составляет порядка 26 тысяч единиц. Кроме того, больше 15 тысяч учителей - работники предпенсионного и пенсионного возраста, сказала депутат.

В своем депзапросе Смышляева отметила, что частым поводом для обращений педагогов является качество и частота изменения подзаконных нормативно-правовых актов в сфере аттестации педагогов.

До сих пор до конца не отработан порядок самой услуги. Например, при прохождении национального квалификационного тестирования, при регистрации на тест не определены сроки выдачи талона. Отсутствуют разработанные тесты по специальным дисциплинам. Не отработан порядок хранения видеозаписей аттестационной комиссии и доступа к ним при возникновении споров", - уточнила она.

По ее словам, из-за организационных проблемам педагоги вынуждены "пропускать" очередную аттестацию. Упущенное время приводит к значительным материальным потерям, судебным искам и трудовым спорам.

Кроме того, вопросы вызывают требования к составу аттестационного портфолио.

Например, необходимо приложить сертификаты о повышении квалификации. Как ответ на повышенный спрос на услугу - на "дрожжах" вырос рынок частных центров повышения квалификации, действующих без контроля, разрешений и уведомлений. Формально они выдают сертификаты, но всегда ли они выдают нужные для работы знания?" - заявила Смышляева.

Еще одно требование - успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах.

В списке "зачетных" соревнований, дипломы которых принимаются при аттестации педагогов, порядка 30 позиций. Большая часть предполагает оплату за участие. Причем делать это должны родители. А если у них нет возможности или желания платить за участие в таких конкурсах?" - задается вопросом мажилисмен.

По словам депутата, в последнее время школы буквально обложили приказами, касающимися порядка приема, ротации и увольнения педагогов.

Возможно, предлагаемая конструкция конкурсного отбора действительно снизит коррупционные риски при приеме на работу при большом числе соискателей. Однако возникает вопрос, как она будет реализована при сохраняющемся дефиците кадров? Вызывает опасение и необходимость ротации директоров школ. Исторически сложилось так, что школа - это не краткосрочный стартап, который дает быстрые результаты, это фундаментальный системный институт, требующий долгосрочных управленческих инвестиций. Тем более, что среди менеджеров образования также нет избытка квалифицированных специалистов", - утверждает она.

Учитывая вышеизложенное, депутат предлагает:

- провести реинжиниринг услуги по аттестации педагогических работников и устранить все имеющиеся процедурные неточности;

- пересмотреть подходы к порядку отбора, приема и увольнения педагогических кадров с учетом ситуации с дефицитом как в целом, так и в разрезе регионов;

- ввести учет и рассмотреть возможность введения разрешительного механизма для работы учебных центров повышения квалификации педагогов, в том числе совместно с палатой предпринимателей "Атамекен".



