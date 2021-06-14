Глава МОН РК обратился к учителям

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям с письмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорогой коллега! Вот и завершился сложный и необычный для всех нас учебный год. Этот год запомнится как год самоотверженного и порой героического труда каждого учителя. Не все могут понять, насколько сложно было школе перестроиться на абсолютно новые методы обучения.

К большому сожалению, мы не смогли перейти полноценно к традиционному формату обучения. Последствия пандемии для системы образования нам еще предстоит прочувствовать. Но, несмотря на все те трудности и вызовы, с которыми мы столкнулись, каждый из вас сумел организовать занятия, дать максимально возможный и эффективный результат. Вы стали ярким примером проявления лучших качеств нашей профессии – чуткости, заботы, внимания по отношению к детям и человеколюбия", - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на все титанические усилия, дети, которые отставали в обучении, в период дистанционного обучения в силу разных объективных причин, к сожалению, увеличили свой разрыв в знаниях по сравнению с другими учениками.

Виноваты ли эти дети в этом? Конечно, нет. Уверен, что при традиционном формате они сумели бы проявить себя, чувствуя Вашу поддержку и внимание при личном присутствии.

Нужно ли предоставить им возможность восполнить имеющиеся пробелы? Безусловно, нужно.

И я прошу Вас как коллегу проявить величайшую добродетель, которая является гордостью нашей профессии, а именно – протянуть руку помощи своим ученикам.

Легче всего работать с мотивированными и хорошо организованными школьниками. Но более сложной и в то же время более важной является работа со школьниками, которые из-за пандемии увеличили отставание по программе. И это отставание ни в коем случае не характеризует их возможности. Это характеризует недостаточность условий, особенности мотивации, особые условия жизни и обучения.

Такие дети требуют сейчас большего внимания. У них огромный потенциал. И именно сейчас мы должны оказать им поддержку. Я прошу и надеюсь, что Вы откликнитесь на мою просьбу, возьмете несколько детей под свое шефство, организуете диагностику пробелов и затруднений, проведете дополнительные уроки. И еще я призываю Вас активно участвовать в работе летних школ с 26 мая по 20 июня.

Я знаю, что в этом году праздник последнего звонка Вы встретили с двойственными чувствами. Вроде бы конец учебного года, но в то же время впереди летние школы. Мы сделаем все возможное, чтобы это не повторилось.

Отдельно хочу отметить, что в период дистанционного обучения многие коллеги стали активно осваивать социальные сети, вносить игровые элементы в свои занятия. Таких профессионалов своего дела мы, конечно, будем поддерживать и ставить в пример. Надеюсь, что этот тренд не будет забыт, а наоборот, приобретет еще больший эффект.

Крайне важной в работе педагога становится и воспитательная часть, здесь необходима работа с родителями. Вы, как никто другой, видите ребенка в иной для него среде, без семьи и близких, и можете вовремя подсказать родителям о проблемах, которые могут возникнуть у ученика.

Важно, чтобы ребенок чувствовал внимание и в семье, и в школе. Этого можно добиться только в тесной связке с родителями, выстраивая с ними равные и партнерские отношения.

Пожалуйста, поощряйте любопытство детей, не ругайте их за ошибки, наоборот, помогайте найти и исправить их. Учите их не терять надежду и мотивацию после неудачных попыток, не снижайте им баллы за исправление ошибок, за помарки, за то, что дети думают по-другому, за то, что они выражают пусть отличное от нашего, но свое мнение.

Дети сейчас нуждаются в понимании. Они нуждаются в любви и заботе. Нужно сделать так, чтобы они с удовольствием ходили в школу и получали знания. Нам надо перестать сравнивать детей и навешивать на них ярлыки.

Пандемия показала, что учитель должен сфокусироваться не столько на передаче информации, сколько на реализации главной миссии: поддерживать детей, сочувствовать, мотивировать, объяснять и помогать, быть наставником.

Дети стали другими, стали лучше, свободнее. Наш долг – поддерживать и развивать их лучшие качества.

Заканчивая письмо, прошу Вас, дорогой коллега, проявить активную гражданскую позицию в кампании вакцинации, помочь распространить научные факты и знания о вакцинации, бороться с лженаучными аргументами и мифами вместе с учеными.

Я сторонник традиционной формы обучения и надеюсь, что нам удастся открыть двери школ для всех детей. И чем быстрее население будет вакцинировано, тем быстрее мы войдем в привычный для нас ритм.

Благодаря постоянной поддержке президента страны К.К.Токаева, нам с Вами удалось минимизировать последствия пандемии, сгладить ситуацию и обеспечить учебный процесс.

В этот сложный период мне выпала честь работать с Вами. Большое спасибо и низкий поклон Вам за понимание, поддержку и самоотдачу. Вы стали героем этого тяжелого учебного года.

Успехов Вам, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких! Желаю в период летнего отпуска хорошо отдохнуть и вернуться в школу с новыми силами. До встречи в новом учебном году", - отметил министр образования и науки РК.

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