11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 12:57 12251
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные зимние каникулы для первоклассников продлятся семь дней, сообщает Министерство просвещения РК.
Там напомнили, что III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года.
Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
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29.01.2025, 13:16 11506
Специалистов в области ИИ и атомной промышленности готовят в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В каких вузах страны готовят специалистов для предприятий ядерной и атомной промышленности, а также в области искусственного интеллекта, рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова.
По ее словам, на инженерных специальностях в сфере атомной промышленности учится 921 человек, при этом большая часть из них - 96% - на грантах.
Представитель Миннауки также добавила, что в Казахстане открываются филиалы ведущих зарубежных вузов в этой сфере.
На базе КазНУ имени аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (РФ). На базе университета Есенова консорциум немецких технических университетов также начал подготовку инженеров электроэнергетической отрасли нового формата. На базе Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева в 2024 году был открыт филиал университета Анхальта (ФРГ), где будут подготовлены специалисты по электротехнике и энергетике", - сообщила Джарасова.
Всего за 3 года в этой сфере отучились более 1800 выпускников.
В целом подготовку кадров по инженерным направлениям осуществляют 54 вуза.
Контингент составляет более 100 тыс. обучающихся. Но круг технической отрасли шире и включает окружающую среду, физические и химические науки, геологию, информационно-коммуникационные технологии, транспортные услуги и другие направления", - рассказала спикер.
Также в соответствии с требованиями рынка в программы подготовки инженеров вводятся дисциплины для будущих специалистов по ИИ. Кадры готовят 3 вуза.
Это Кызылординский университет имени Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech); Сатпаев Университет совместно с City University of Hong Kong (CityU), ВКТУ имени Д.Серикбаева на базе мастерской Лу Бань. Аналогичная работа ведется и в других вузах", - уточнила Джарасова.
Она также перечислила основные проблемы, с которыми сталкивается инженерное образование в Казахстане. Это устаревшая материально-техническая база вузов, недостаточная связь между вузами и реальным сектором экономики, низкая популярность инженерных профессий среди молодежи и другие.
Для решения этих вопросов уже запущены ключевые инициативы.
Прежде всего, модель подготовки предусматривает раннюю профориентацию с открытием инженерных классов в школах, а также полную интеграцию технических вузов с производством. В реализацию концепции развития высшего образования осуществляется переход на модель опережающего кадрового обеспечения, который реализуется в рамках проекта "Мамандығым-Болашағым". Участвуют 20 региональных вузов из 17 регионов. В 9 разработаны региональные атласы профессий по 45 отраслям и определены более 500 новых профессий", - отметила спикер.
В результате в 91 вузе разработаны 902 новые образовательные программы на основе отраслевых атласов новых профессий и региональных карт. Более 100 тыс. школьников прошли профдиагностику через платформу Edunavigator. kz, из которых более 12 тыс. выбрали инженерное направление в качестве своей будущей профессии. Также на базе вузов создано более 30 центров компетенций, которые ведут работу от опросов работодателей до разработки региональных карт и новых программ подготовки кадров на основе атласа профессий.
Во-вторых, на базе 8 вузов начата подготовка кадров по индустриальному РhD. 94 докторанта начали экспериментально-исследовательскую работу совместно с крупными производственными компаниями. Они будут решать конкретные задачи предприятий и предложат рационализаторские предложения. Предусматривается постепенное увеличение числа докторантов по данной программе", - сообщила представитель ведомства.
По ее словам, в настоящее время установлено 34 стратегических партнерства с вузами 12 стран, открыто 16 филиалов вузов США, Великобритании, Италии, КНР, РФ, Франции, Южной Кореи.
Большинство программ и специализаций ориентировано на подготовку кадров технического профиля. Подбор зарубежных вузов-партнеров проведен с учетом экономической потребности в отдельных отраслях, а также запросов и предложений регионов. Например, филиал британского вуза Heriot Watt University создан на базе Актюбинского университета для подготовки кадров по программам "Электротехника и энергетика"; "Горное дело и добыча полезных ископаемых"; филиал РХТУ на базе Таразского университета - для подготовки кадров в области химии и химических технологий и другие. Такой подход позволит выпускникам быть востребованными для местных предприятий и более конкурентоспособными на международном уровне.
Ранее сообщалось, что специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи.
23.01.2025, 10:54 38661
Призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак" Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан одобрил изменение правил для участия в программе "Болашак", передает корреспондент агентства.
Призерам международных олимпиад и конкурсов предоставлена возможность поступить в лучшие зарубежные вузы по программе "Болашак", в том числе на уровне бакалавриата. При этом обучаться за рубежом можно будет по специальности, соответствующей предмету олимпиады", - сообщили в пресс-службе сената.
Ранее по образовательной программе "Болашак" можно было поступить только в магистратуру, докторантуру или пройти стажировку в зарубежных компаниях и университетах.
Дополнено 23.01.2025, 13.00
В кулуарах сената парламента вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки рассказал, по каким предметным олимпиадам будут присваиваться гранты на послевузовское образование за рубежом.
Молодые ребята будут прикладывать диплом о том, что они являются победителеями - первое, второе и третье места. Дальше уже будут рассматриваться национальной независимой комиссией и все решения будут выносить на республиканскую комиссию, где уже будет окончательное присуждение. Механизм присуждения аналогичный. Это регулируется несколькими НПА. Большинство талантливой молодежи, выигрывая на Олимпиадах, остаются за рубежом. Мы хотим им предложить уникальную возможность учиться в ведущих университетах, что потом, обратно возвращаясь, они вовлекались в социальную жизнь, выбирали себе научный профиль, либо работали в наших вузах и национальных компаниях", - сказал вице-министр.
Он уточнил, что количество таких олимпиад ограничено. В список войдут международные олимпиады по физике, математике, информатике и инженерии. Новые условия для участия в программе “Болашак” заработают в этом году.
17.01.2025, 11:09 68596
Благотворительную школу закрыли в Таразе за многочисленные нарушения
Благотворительное учреждение работало без соответствующей лицензии
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Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Благотворительную школу "Байдибек" закрыли в Таразе за работу без соответствующей лицензии и другие серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что школа работала без лицензии с 2023 года.
В этом учреждении обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту прокурор города Тараз подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица.
В октябре 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учетной регистрации данного учреждения", - сообщает ведомство.
Решение суда вступило в законную силу.
В прокуратуре предупредили, что создание юридического лица и осуществление образовательной деятельности без соответствующего разрешения является незаконным.
Ранее сообщалось, что в частных школах Казахстана, которые получают подушевое финансирование от государства, в результате проверки выявили более 5 тыс. нарушений пожарной безопасности.
14.01.2025, 15:27 83001
Профессиональное и техническое образование: количество бесплатных мест в колледжах увеличат до 153 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество бесплатных мест по обучению техническим и профессиональным востребованным специальностям в этом году составит 153 тысячи, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
70% госзаказа направят на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др, подчеркнули в ведомстве.
Главный приоритет - подготовка конкурентоспособных специалистов, полное обеспечение образовательных учреждений современным материально-техническим оснащением, повышение квалификации педагогов. Сейчас проводится комплексная работа по трансформации профтехобразования, включающая увеличение объема госзаказа на подготовку кадров, внедрение лучших международных практик в образовательные программы, проведение чемпионатов профессионального мастерства. Также запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий", - отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.
В настоящее время шефство над колледжами взяли 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс.
Совместно с работодателями с учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и работодатели разработают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 2 тыс. педагогов", - добавили в Минпросвещения.
Напомним, 2025 год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. В связи с этим в Казахстане увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования. Средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составит в среднем 912 тыс. тенге.
Также получить профессию можно на платформе профессионального обучения Skills Enbek, на которой зарегистрировано почти 500 тыс. казахстанцев.
Кроме того, в рамках Года рабочих профессий в Актау пройдет первый чемпионат профессионального мастерства TurkісSkills.
08.01.2025, 21:26 103876
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Правительством утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, а также Министерством принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
Во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями", - говорится в сообщении ведомства.
На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.
Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", - подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.
Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.
В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.
Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.
10.12.2024, 10:14 187891
Сколько дней продлятся зимние каникулы для школьников Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приближается завершение второй четверти. Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:
• в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" - внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
• театральные фестивали и постановки;
• мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
• уроки безопасности;
• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
• спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
• благотворительные акции и другие.
Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - отметили в ведомстве.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в связи с празднованием 16 декабря Дня Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
На Новый год казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
06.12.2024, 15:20 203331
В частных школах Казахстана выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности
К административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проверок в частных школах Казахстана, которые получают подушевое финансирование от государства, выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Результате внеплановым контролем охвачено 542 таких образовательных учреждения. По итогам выявлено 5219 нарушений пожарной безопасности, в 436 школах также установлены нарушения санитарных норм", - проинформировали в ВАП.
Подчеркивается, что за это к административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц с наложением штрафов на общую суммы свыше 82 млн тенге.
Ранее почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии.
04.12.2024, 12:10 207741
Одаренные выпускники казахстанских школ смогут обучаться в бакалавриате по программе "Болашақ"
Это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Поправки нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образования и культуры. Одно из направлений - оказание государственной поддержки для талантливых учащихся. В рамках закона для победителей и призеров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашақ", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана, которые в дальнейшем будут работать на развитие страны.
Также в рамках закона расширяется категория абитуриентов, которые могут поступить в высшие учебные заведения Казахстана без ЕНТ.
В частности, предлагается предоставлять призерам международных конкурсов научных проектов государственный образовательный грант для обучения в ведущих вузах страны без прохождения отборочных процедур. Список конкурсов, в который войдут только самые рейтинговые в мире, будет утверждаться приказом Министерства просвещения.
Это создаст для школьников новый стимул для участия в подобных конкурсах, повысит престиж науки среди молодежи и обеспечит приток талантливых абитуриентов в систему высшего образования", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, законом предусматривается создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка - информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе.
Предполагается формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке", - уточнили в пресс-службе.
В законе предусмотрены нормы, направленные на дальнейшее законодательное регулирование института наставничества, который был внедрен для оказания социальной поддержки детей-сирот. Кроме того, поправками уточняются компетенции уполномоченного органа в области образования.
Ранее мажилисмены одобрили ряд законопроектов.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?