В Казахстане отмечают День знаний

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Начало учебного года





Учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.





1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);





2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);





3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);





В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);





4-я четверть - 8 учебных недель.





В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тыс. - первоклассники.





С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий.





Студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям - 43 574 тенге, для специалистов среднего звена - 41 896 тенге.





Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях - до 75 600 тенге.





Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре - 123 122 тенге.





Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.





2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента

Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.





Совместное заседание палат парламента начнется в 11.00 в Астане.





В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников





Игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.





К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".





По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.





Вакцинация от гриппа, масочный режим в больницах





В Казахстане в медицинских, образовательных, социальных организациях в осенне-зимний период усилят меры по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям и коронавирусу. Вводится масочный режим медицинских работников в медицинских организациях. В медучреждениях будут организованы и оборудованы "фильтры" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, обеспечен температурный режим.





В сентябре текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа.





Вакцинация девочек против ВПЧ





Внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ ( вирус папилломы человека ) планируется в сентябре текущего года. Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил", производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность, отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.





Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября





Он позволит усилить госконтроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников.





6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начинает работу с 1 сентября 2024 года.





Спасатели ОДКБ соберутся в Казахстане на учения "Скала-2024"





Специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности стартуют 6 сентября с соревнований "Казкуткару-2024".





А с 12 по 14 сентября состоится мастер-тренинг по применению беспилотной авиации.





Кроме того, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".





Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу.





В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер.





С 1 сентября для получения займа или микрокредита нужно согласие супруга





Принято постановление председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу".





Постановлением утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита. Также утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие, в размере тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.





Постановление вводится в действие с 1 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь





Какой будет погода в сентябре





В сентябре погода в большинстве областей Казахстана ожидается прохладная и дождливая, лишь в начале сентября на западе страны сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом говорится в консультативном прогнозе Казгидромета.





В северной половине страны осадки ожидаются часто в течение месяца, перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы.





В первой декаде сентября температура воздуха ожидается:





на западе страны ночью в пределах +8+15°С, днем +23+30°С;

на юго-западе республики ночью +17+25°С, днем +28+35°С, лишь в отдельные дни - небольшое понижение температуры;

в Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3+10°С до +10+15°С, днем от +17+25 °С до +22+27°С; в Костанайской области ночью от +2+7°С, на почве вероятны заморозки, до +8+13°С, днем от +10+18°С до +17+25°С;

в северных и в центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2+10°С, но почве возможны заморозки 2°, днем до +8+15°С, в конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона;

на востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+16°С до +2+7°С, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12+23°С до +17+25°С;

на юге, юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+23°С.





Температура воздуха во второй и в третьей декадах сентября на севере, в центре и востоке республики ночью составит +3+8°С, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем температура будет колебаться от +12+19°С до +21+26°С.





На западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью +7+15°С, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25+35°С до +15+23°С.





В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.